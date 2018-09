Nervegiften Novitsjok ble smuglet inn i Storbritannia i en parfymeflaske fra Nina Ricci, mener britisk politi.

Parfymeflasken skal, etter at den ble smuglet inn til England, ha blitt lagt utenfor ytterdøren til huset til eksspionen Sergej Skripal i Salisbury, der også hans datter Julia var på besøk, opplyser Neil Basu, sjefen for det britiske antiterrorpolitiet, på Twitter.

Tre måneder etter at Skripal og datteren ble forgiftet, ble flasken funnet på gaten av Charlie Rowley, som tok den opp og ga den til kjæresten Dawn Sturgess. De to ble akutt syke og i all hast innlagt på sykehus. Tilstanden til begge var en stund kritisk, og det ble konstatert at begge var utsatt for nervegiften Novitsjok.

AP / NTB scanpix

Rowley overlevde, men Sturgess døde av giften 9. juli. Han har fortalt at da han ga parfymeflasken til Sturgess, «gjenkjente hun flasken og produktet som et velkjent merke» og sprayet det på håndleddene.

Politiet forsøker å finne ut av hvor flasken har vært fra Skripal og datteren ble forgiftet i mars frem til den ble funnet av Rowley i slutten av juni.

Politiet har ennå ikke siktet noen for forgiftningen av kjæresteparet.