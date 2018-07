En legemiddelstudie i Nederland, der gravide kvinner har fått Viagra, stanses etter at en rekke av babyene døde.

Over 180 kvinner har deltatt i studien, som er gjennomført i regi av Amsterdam University Medical Centre i samarbeid med ti andre nederlandske sykehus.

93 av kvinnene fikk det potensfremmende legemiddelet Viagra under graviditeten, fordi de bar på fostre som vokste for sent. 90 andre kvinner i samme situasjon fikk såkalte placebo-piller uten effekt.

Kvinnene som ble gitt Viagra, har nå mistet 19 babyer. Elleve av dem døde trolig av en form for høyt blodtrykk i lungene, som forskerne tror skyldes legemiddelet mødrene fikk.

Seks andre babyer ble også født med nedsatt lungefunksjon som i verste fall kunne ha resultert i død, men de overlevde.

Kvinnene som fikk placebo-piller, har mistet ni babyer, men ingen av dem som følge av lungesykdom. Tre andre babyer ble født med nedsatt lungefunksjon.

Forsøket med Viagra er nå stanset, og det samme er tilfelle med et lignende forsøk i Canada etter advarsel fra de nederlandske forskerne.

De nederlandske forskerne understreker at forsøket skjedde i tråd med alle regler og sier at fostre som ikke vokser som de skal i mors liv, uansett løper stor risiko.

Gynekologen Wessel Ganzevoort, som har ledet studien, sier til avisen Volkskrant at Viagra ble sett på som et lovende legemiddel som kunne få fostre til å vokse raskere.

– Vi ønsket å vise at dette var en effektiv måte å få babyer til å vokse på, men det motsatte skjedde, sier han til avisen.

– Det siste man ønsker å gjøre, er å skade pasientene, understreker han.