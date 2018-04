Russlands ambassade i Storbritannia gratulerer Julia Skripal med utskrivelsen fra sykehus. Samtidig ber de britene om bevis for at hun handler av fri vilje.

Sykehusets talsperson Christine Blanshard bekrefter at Julia Skripal, datteren til den russiske eksspionen Sergej Skripal, er skrevet ut.

– Dette setter ikke punktum for hennes behandling, men det er en milepæl, sier Blanshard på en pressekonferanse. Hun opplyste at også faren vil bli skrevet ut «med tiden».

Den 66 år gamle eksspionen og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i byen Salisbury søndag 4. mars. Det ble senere fastslått at de var forgiftet av det britene hevder er nervegiften Novitsjok.

Julia Skripal ankom Storbritannia dagen før giftangrepet for å besøke faren.

Russland krever bevis

På Twitter gratuleres Julia Skripal av den russiske ambassaden i Storbritannia, som samtidig ber om «ugjendrivelige bevis» for at hun handler av fri vilje.

Viktoria Skripal, Julias kusine, sier til Sky News at hun tror Storbritannia vil insistere på at kusinen søker asyl i landet.

– Enn så lenge er følelsene mine litt blandede, for jeg har ikke sett henne. Vi har bare fått disse opplysningene, sier Viktoria Skripal til TV-kanalen.

Diplomatisk krise

Giftangrepet i Salisbury har skapt voldsom politisk uro de siste ukene. Russiske myndigheter avviser stadig anklagene om at de sto bak angrepet.

Det russiske utenriksdepartementet varslet for snaut to uker siden at drøyt 150 vestlige diplomater måtte pakke kofferten, blant dem en diplomat ved Norges ambassade i Moskva.

Dagen etter fikk Storbritannia beskjed om å sende hjem ytterligere 50 diplomater, i tillegg til de allerede 23 utviste, innen den kommende måneden.

Bakgrunnen for dette er at en rekke land, også Norge, i solidaritet med Storbritannia har utvist russiske diplomater.

Russland ber om møte

I en uttalelse fra den russiske ambassaden lørdag het det at møtene med det britiske utenriksdepartementet så langt har vært fullstendig utilfredsstillende. Videre mener russiske myndigheter det er «på høy tid» at ambassadør Alexander Jakovenko og utenriksminister Boris Johnson møtes personlig for å diskutere etterforskningen av angrepet.

Det britiske utenriksdepartementet har så langt kun sagt at det vil svare på forespørselen «når tiden er inne».