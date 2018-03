Drapstiltalte Peter Madsen fortsetter onsdag sin forklaring i retten. – Jeg er på eventyr i Nautilus, skrev han til sin ekskone etter at Kim Wall var død.

Peter Madsen inntok onsdag formiddag vitneboksen i tingretten i København.

Etter planen skal hans forsvarer Betina Hald Engmark skal stå for mesteparten av utspørringen, men aktor Jakob Buch-Jepsen skal først gjøre seg ferdig med sin utspørring, som han ikke rakk å bli ferdig med forrige uke.

Noe av det første Buch-Jepsen gjorde onsdag var å lese opp SMS-en som Madsen sendte sin ekskone klokken 23.25 den dagen den svenske journalisten Kim Wall døde.

– N.N. (ekskonens navn), jeg er på eventyr i Nautilus. Har det fint. Seiler i rolig sjø og månelys. Dykker ikke. Kyss og klem til kattene, står det i meldingen, som er etterfulgt av masse hjerter, ifølge aktor.

Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

– For å berolige

Tidligere har Madsen forklart at Wall døde omkring klokken 23.05, altså 20 minutter før meldingen ble sendt. Aktor fulgte opp SMS-opplesningen med å spørre om Kim Wall allerede var død på dette tidspunktet, skriver VG.

– Jammen, jeg har jo forklart det. Kim Wall er død, svarte Madsen, som videre fortalte at han sendte sms-en for å berolige ekskonen.

– Jeg vet bare at det har skjedd en katastrofe på Nautilus. N.N. (ekskonen) vil bli veldig nervøs, så jeg må berolige henne, sa Madsen.

Aktor spurte deretter om Madsen hadde overskudd til å sende en slik melding rett etter Walls død.

– Ja, det hadde jeg. Du må forstå at N.N. (ekskonen) betyr veldig mye for meg, svarte Madsen.

Senkingen av ubåten

Aktor spurte også om senkingen av ubåten, som Madsen har erkjent. Blant annet ville aktor vite hvor lang tid det tok fra Madsen bestemte seg for å senke ubåten til han faktisk gjorde det.

– Det er vitner som har fortalt at det går 30 sekunder fra jeg går ned fra tårnet til jeg kommer opp igjen. Det er veldig presist, svarte Madsen.

Madsen ble også vist et bilde og spurt om han gjorde noe for å sørge for at man ikke kunne komme inn i ubåten etter at den var senket. Pressen fikk ikke se bildet, men aktor pekte på bildet og spurte om hvorfor Madsen hadde montert noe på luken.

– Det er normal sikring av en luke. Jeg forstår ikke spørsmålet, for vi er jo enige om at tårnluken står åpen når ubåten går ned. Kan du forklare meg hvorfor du spør meg om det?, sa Madsen.

– Det er ikke jeg som skal forklare meg, svarte aktor.

– Ikke grenseoverskridende

Før Madsen inntok vitneboksen forklarte to vitner seg. Onsdagens første vitne var en mann med tilknytning til BDSM-foreningen Det svarte selskap. Mannen sier at Madsen var aktiv i foreningen en kort periode i 2000 før han ble kastet ut.

Ifølge vitnet var ikke Madsens oppførsel i foreningen «grenseoverskridende», heller tvert imot. Han ble kastet ut av foreningen fordi han var for passiv.

– Han sto mest bare og lot seg fascinere, mer enn han reelt var interessert i den type sex som fant sted. Derfor vurderte vi at han ikke passet inn, så ble han utmeldt, sa vitnet.