Donald Trump ba sine rådgivere vurdere et angrep på Syria som omfattet «russiske og iranske mål», skriver avisen Wall Street Journal.

Avisens artikkel er basert på opplysninger fra personer med kjennskap til saken, men som ikke ønsker å stå frem med navn.

Hva presidenten konkret mente med «russiske og iranske mål», går ikke tydelig frem. Forsvarsminister Jim Mattis skal ha advart om faren for russiske og iranske motangrep.

Mattis la angivelig frem tre alternative planer for angrepet på regimet i Syria. Den mest omfattende ville hatt som mål å torpedere president Bashar al-Assads militære kapasitet – uten å ramme hans politiske styringsverk.

Denne planen kunne potensielt ha omfattet angrep mot russiske luftforsvarssystemer i Syria, ifølge Wall Street Journal.

Trump og hans regjering valgte i stedet en mer begrenset kompromissløsning: Over hundre raketter ble sendt mot syriske anlegg som angivelig er knyttet til utvikling og bruk av kjemiske våpen. Angrepet ble utført av USA, Storbritannia og Frankrike.

Presidentens nye nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, kjent som en varm tilhenger av bruk av militærmakt, skal ikke ha anbefalt det mest omfattende angrepsalternativet.

Bolton innså angivelig at han kunne få ansvaret for å dra USA dypere inn i Syria-krigen hvis han forsøkte å presse gjennom et større angrep. Han følte dette kunne bli litt i overkant den første uken på jobb som ny sikkerhetsrådgiver, ifølge Wall Street Journals kilder.

