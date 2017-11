En kultur er i ferd med å forsvinne i USA, hvor kjøpesenteret som samlingssted er i ferd med å bukke under.

Hvis man brukte Black Friday på å sikre seg en ny TV eller få julegavene i hus, er tirsdag dagen for å slenge seg på en annen ny amerikansk tradisjon: Giving Tuesday, hvor amerikanske veldedighetsorganisasjoner prøver å håve inn på den protestantiske dårlige samvittigheten over de siste dagenes forbruksfest.

I USA etterfølges Black Friday av Shop Small Saturday – en begivenhet kredittkortfirmaet American Express har funnet opp, hvor man forventes å støtte sine små, lokale forhandlere. Etter en fredelig søndag snur man kalenderbladet til Cyber Monday, hvor nettsalget står i fokus – før man altså tirsdag kan gjøre bot med en sjekk til fattige og forfulgte.

I dyp krise

Fredag ble eskene med flatskjermer og forbruksvarer på tilbud tradisjonen tro slept ut av de store amerikanske kjøpesentrene i høyt antall. Men når den amerikanske detaljhandelsorganisasjonen NRF tirsdag har offentliggjort salgstallene for Black Friday venter de fleste at tendensen fra de siste årene fortsetter: Storsentrene er i dyp krise, og selv ikke den årlige forbruksfesten kan snu utviklingen.

Kjøpesenterets dager som lokal kulturinstitusjon i USA er i ferd med å være talte. Banken Credit Suisse anslår ifølge Time Magazine at rundt en fjerdedel av USAs 1100 storsentre vil stenge dørene i løpet av de neste fem årene.

I år har man satt en ny rekord for antall butikknedleggelser i USA. Tusenvis av butikker i de store detaljkjedene er blitt nedlagt, og det har blitt 16 millioner kvadratmeter færre å shoppe på.

Andre er i dype økonomiske problemer. Leketøyskjeden Toys ‘R’ Us, elektronikkforhandleren RadioShack, skotøykjeden Payless og andre har i løpet av året gått i betalingsstans.

Nettet vinner

Butikkene presses av gigantiske lavprisvarehus som Walmart. Hvorfor gå til Toys ‘R’ Us når Walmart har de samme kinesiske plastdingsene til ungene til en lavere pris?

Først og fremst er det imidlertid netthandelen som presser dem. For første gang i USAs historie svarer amerikanerne i NRFs årlige undersøkelse at internett er stedet de foretrekker å kjøpe julegaver, og nettet har avløst butikkvinduene når kundene søker inspirasjon til det som skal under juletreet.

Årets Cyber Monday satte ifølge analysefirmaet Adobe rekord for nettomsetning på en enkelt dag i USAs historie: Ca. 53 milliarder kroner brukte USA på netthandel nå på mandag.

Det gir fart til utviklingen som Donald Trump er valgt til å snu i USA, hvor relativt godt lønnede jobber i detaljhandelen erstattes av jobber som anonyme lagerarbeidere i Amazons fjernlagre – men også til en fornemmelse av forfall i lokalsamfunnene.

Et økosystem i seg selv

Storsentrene gikk sin seiersgang i USA opp igjennom 1980- og 1990-årene, og førte til slutten på butikklivet i mange amerikanske byer. Utenfor storbyer som New York og Washington ble the mall en kulturell institusjon.

For generasjoner ble det lokale storsenteret et utfluktssted for familier og samlingssted for unge. Duften av popkorn og parfyme og lyden av muzak og mumlingen fra kafeene formet ifølge Time Magazines Josh Sanburn de fleste amerikanere rundt 40 år. Det var her man hang, dro på date, møttes utenfor skolerammen. Det ble USAs nye hovedgate.

– Det var et økosystem i seg selv, en kombinasjon av fellesskap og kommersialisme som tilbød deg alt du trengte, og alt du ikke hadde, skriver Sanburn.

Gidder ikke mer

Den nye generasjonen gidder ikke å gå på storsenteret. De har all underholdningen de trenger for hånden på mobiltelefonen. Når et lokalt kjøpesenter legger ned er det ikke bare arbeidsplasser eller innkjøpsmuligheter som forsvinner, men et slags forsamlingshus, mener Sanburn.

– Tross alle sine feil og mangler klarte storsentrene å bringe mennesker sammen. Bestemødre og gothere, flørtende tenåringer, folk på spaserturer og de som nærmest bodde der. De er nå alle sammen på nett med ansiktet mot skjermen og interagerer på upersonlige og impulsive måter.

Småbutikkene tilbake

Mens noen ser mørkt på storsenterets forfall og forvitringen av ungdomskulturen de skapte i 1980- og 1990-årene, ser andre muligheter. De små butikkene i de mindre byene som gikk dukken på grunn av kjøpesentrene er nå enkelte steder på vei tilbake. Overlevende butikksentre prøver å gjøre seg selv til sentre for opplevelser forbi ren shopping. Noen håper at storsentrenes død kan føre til et oppgjør med innkjøp som fritidsaktivitet, og en trend tilbake mot mer tradisjonelle samværsformer. Noen progressive amerikanske tar det danske «hygge»-begrepet til seg som et opprør mot forbruk som familieaktivitet.

Fakta: Senterdøden 6700 butikker i USAs store butikkjeder er blitt nedlagt i løpet av 2017. I fjor handlet flere amerikanere på nett (108 millioner) enn i fysiske butikker (99 millioner) i løpet av Thanksgiving-helgen fra torsdag til søndag. Amerikanerne brukte 40 milliarder kroner på nett i løpet av Black Friday 2017–17 prosent mer enn i fjor. Amazon.com solgte 200.000 leketøy i løpet av fem timer. Kilder: National Retail Federation, Adobe

Bezos fikk rett

I realiteten avløses imidlertid én innkjøpskultur av en annen, og vinneren er folk som mannen som for snart tyve år siden forutså utviklingen.

– De små kjøpesentrene er ferdige, spådde Amazons grunnlegger Jeff Bezos i 1999 i Wired Magazine.

Like etter sprakk dot com-boblen og aksjene på Bezos nettbaserte bokbutikk stupte. Bezos hadde likevel spådd riktig, og på Black Friday steg Amazon-aksjen til et nivå som gjorde Bezos til verdens rikeste med en formue på over 100 milliarder dollar.

Det burde gi anledning til å ta del i årets Giving Tuesday.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN