Franske Michel Fourniret ble i 2008 dømt for å ha kidnappet, drept og voldtatt sju jenter og unge kvinner. Nå har han tilstått to drap til, ifølge en advokat.

– Han har gitt detaljerte og gjentatte tilståelser, sier advokat Didier Seban om Fourniret, som har fått tilnavnet «Monsteret fra Ardenne».

Seban representerer familien til et av ofrene – den britiske språkstudenten Joanna Parrish – som ble funnet drept i 1990. Obduksjonsrapporten viste at hun hadde blitt voldtatt og banket opp.

Ifølge advokaten har Fourniret også tilstått drapet på Marie-Angele Domence, som forsvant i 1988 og aldri er blitt funnet.

– Det er en ny utvikling. En løsning på saken, ser det ut til, på en bemerkelsesverdig måte. Det er vanskelig for familien, men slutten på en lang kamp i rettsvesenet, sier han.

Fournirets advokat vil ikke kommentere opplysningene. Drapene han ble dømt for skjedde mellom 1987 og 2001 og ofrene var mellom 12 og 22 år gamle. Fourniret har tidligere vært tiltalt for drapene på Parrish og Domence, men saken ble avvist i rettsvesenet. Drapsmannens kone, Monique Oliver, hadde to ganger anklaget ham for å stå bak de to uoppklarte drapene, men trakk senere tilbake dette.

Konen ble i 2008 dømt til livstid i fengsel for å ha hjulpet ektemannen med å finne og fange fem av ofrene. Hun kan benådes når hun har sonet 28 år av dommen.