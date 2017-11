Tidligere hærsjef Ratko Mladic er i Haag-domstolen kjent skyldig i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Ratko Mladic, som nå er 74 år gammel, var øverstkommanderende da 8000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i 1995.

Dommeren i Haag kastet Mladic ut av rettssalen etter et raseriutbrudd fra tiltalte under opplesningen av dommen i FNs Jugoslavia-domstol ICTY onsdag.

Etter at Mladic var kastet ut av salen av to vakter, besluttet dommeren å fortsette opplesingen av den omfattende dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærlederen, mens Mladic så på via video fra et annet rom.

Mangel på respekt

Tidligere hærsjef Ratko Mladic viste total mangel på respekt for ofrene, sa dommeren i krigsforbryterdomstolen i Haag, og ga eksempler på noen av grusomhetene.

Fakta: Ratko Mladic Født i 1942. Hans far ble drept av kroatiske fascister. Tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia.

Ledet de militære styrkene til de bosniske serberne under borgerkrigen i Bosnia på 1990-tallet.

Tiltalt blant annet for å ha stått bak massakren på rundt 8.000 bosniske muslimer i byen Srebrenica i 1995.

Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia etter 16 år på rømmen.

I november 2017 dømt til livsvarig fengsel for folkemord i Srebrenica og andre krigsforbrytelser under krigen i Bosnia. (Kilder: BBC, AFP)

For eksempel ble en gruppe muslimske bosniere tvunget til å hoppe i elven én etter én, hvor de deretter ble beskutt. Bare én av mennene skal ha overlevd.

Det ble også fortalt en episode om transport av fanger, der 32 døde av kvelning. Under en ni timer lang transport i stor varme, fikk fangene ikke vann. Noen av dem var blitt tvunget til å spise salt før reisen. Mange drakk sin egen urin for å overleve, mens andre forsøkte å lage hull i kjøretøyet for å få luft, men stanset da de ble truet av vakter.

– Ta tilbake denne dritten

Da de var kommet fram til leiren, ble de avvist av lederen som sa: «Ta tilbake denne dritten, jeg trenger ikke døde mennesker».

Dommeren ga også eksempler på rutinemessige massevoldtekter av kvinner og barn.

Fakta: FNs Jugoslavia-domstol FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) ble opprettet etter vedtak i FNs sikkerhetsråd i 1993.

Domstolen ligger i Haag og har jurisdiksjon over enkeltpersoner som er ansvarlige for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i det tidligere Jugoslavia etter 1. januar 1991.

Domstolen har 16 permanente dommere. De er fordelt på tre kamre med tre dommere hver og et appellkammer.

Domstolen har sin egen påtalemyndighet.

I alt 161 politikere og militære fra det tidligere Jugoslavia blitt tiltalt av domstolens påtalemyndighet.

Dommen mot Ratko Mladic blir den siste i domstolen, som og innstiller all virksomhet fra nyttår.

Påstand om livstid

Påtalemyndigheten la i desember i fjor frem påstand om at den nå 74 år gamle tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

På Mladics rulleblad står blant annet Srebrenica-massakren. Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Mladic var den kanskje mest kjente militærlederen under den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevics styre. Mladic ble filmet da han var i gang med forberedelser til det som skulle bli massakren på de 8000 muslimene.