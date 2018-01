Ifølge tiltalen etter Stockholm-terroren skal Rakhmat Akilov (39) ha planlagt angrepet i flere måneder og tilbudt seg å gjennomføre terror for IS.

Tiltalen etter lastebilterroren i Stockholm ble tirsdag offentliggjort. Ifølge tiltalen tok Akilov livet av fem mennesker og skadet 130 da han i stor fart kjørte en kapret lastebil gjennom flere gater 7. april 2017.

Han hadde med seg en hjemmelaget sprengladning i en veske. Politiet mener at han planla å utløse denne og ta sitt eget liv, men den forårsaket bare materiell skade.

– Akilov hadde ikke tenkt at han skulle overleve, sa politisjef Christer Nilsson på en pressekonferanse tirsdag, skriver Aftonbladet.

Fra 16. januar og frem til angrepet skal Akilov ha kommunisert med minst 12 personer har forbindelse med IS, ifølge påtalemyndighet og politi. Kontakten foregikk på chat.

Bare noen minutter før Akilov satte angrepsplanene ut i livet, skal han ha hatt kontakt med en person som aktoratet mener er interessant, skriver Aftenposten.

Fakta: Fakta om Rakhmat Akilov * 39 år gamle Rakhmat Akilov fra Usbekistan har tilstått lastebilangrepet 7. april 2017 der fem mennesker ble drept i Stockholm. * Politiet mener å ha sikre beviser for at Akilov kapret og kjørte lastebilen som ble brukt i angrepet. * Akilov ble fanget opp av et overvåkingskamera og etterlyst etter angrepet. Han ble pågrepet seks timer senere. * Firebarnsfaren Akilov søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag på søknaden i 2016 og skulle utvises. * Etter utvisningsvedtaket gikk han under jorden, og 24. februar i år ble han etterlyst. Tidligere har Akilov har oppgitt flere ulike navn, fødselsdatoer og adresser til politiet og svenske utlendingsmyndigheter. * Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) fikk tips om Akilov i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og gikk ikke videre med tipset. * Etter pågripelsen av ham kom det frem at han hadde lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook, og gitt likerklikk til bilder av ofre for terrorangrepet under Boston maraton i 2013. * Ifølge flere russiske medier hadde Akilov kontakt med en kjent tadsjikisk IS-tilhenger via meldingstjenesten Whatsapp både før og etter angrepet i Stockholm. (NTB)

Sendte bilde fra førerhuset

Akilov skal ha kommunisert med en av kontaktene sine også etter at han kapret lastebilen som han brukte til angrepet.

Ifølge aktoratets liste over bevis i saken, fant kriminalteknikerne et bilde som han tok inne fra førerhuset på lastebilen og sendte til kontakten sin tre-fire minutter før han startet angrepet.

Akilov flyktet fra Stockholm sentrum etter ugjerningen, men ble pågrepet fem timer senere. Under flukten skal han ha hatt kontakt med en person

I en av chattekonversasjonene skal Akilov ifølge tiltalen ha skrevet at han «vil ha hjelp for å utføre en forbrytelse, at han vil kjøre over vantro samt at Sverige støtter NATO og sender bombeeksperter til Irak».

I en annen chat skal temaet mellom Akilov og hans kontakt ha vært hvordan man lager en bombe med aceton, fem gassbeholdere, en tennsats og skruer. Det var en slik bombe som Akilov hadde med seg i lastebilen og antente, ifølge tiltalen.

REUTERS/Dominik Armada

– Det er interessant at han agerte alene, men hadde kontakt med ulike personer innen angrepet. Dette var en planlagt handling, han var ikke bare ute på byen og så en lastebil. Et spørsmål man stiller seg, er om han fikk hjelp til å lage bomben, og i så fall av hvem sier Philip Ahlin, terrorekspert ved den svenske forsvarshøyskolen til Svenska Dagbladet.

Spanet og tok bilder

Blant bevisene som aktoratet varsler at man vil legge frem under rettssaken mot Akilov, er bilder som han skal ha tatt av blant annet Drottninggatan og andre gater som han kjørte gjennom og meide ned mennesker.

Aktoratet har også videofilmer som viser at Akilov har spanet i det området der han gjennomførte angrepet med lastebilen.

Markus Schreiber / TT / NTB Scanpix

Akilov skal også ha hatt bilder fra andre, kjente steder i Stockholm og gjennomført søk på nettet om kjente turiststeder.

Han skal også ha brukt søkeuttrykk som «homseklubb».

Tiltalebeslutningen inneholder to punkter, det ene dreier seg om terrorisme og forsøk på terrorisme. I det andre punktet er Akilov tiltalt for å ha utsatt andre mennesker for fare.

Akilov er den eneste tiltalte i saken, og det finnes ingen andre mistenkte. Han ble pågrepet på en bensinstasjon i Märsta utenfor Stockholm fem timer etter angrepet. Vitner på stedet så at han var skadet og hørte han si «det var jeg som gjorde det».

39-åringen tilsto ugjerningen allerede i første fengslingsmøte.

39-åringen hadde søkt asyl i Sverige, men hadde fått avslag.

Påtalemyndigheten varsler at man vil be om fengselsstraff på livstid for Akilov.

– Mitt mål er at han aldri mer skal kunne bevege seg fritt i vårt samfunn, sa statsadvokat Hans Ihrman under en pressekonferanse tirsdag.

Straffesaken starter i tingretten i Stockholm i midten av februar.