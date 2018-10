VISSTE FOR MYE? Jamal Khashoggi hadde en rekke viktige toppstillinger i Saudi-Arabia før han valgte å dra i eksil å bli en systemkritiker av regimet han tidligere tilhørte. Dette bildet er tatt i mars i år, og viser en syrisk dokumentarfilmmaker som løfter en katt bort fra Khasoggis fang under et intervju på ukjent sted. FOTO: TT NYHETSBYRÅN