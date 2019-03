Anslagsvis én million EU-tilhengere demonstrerer i London med krav om en ny folkeavstemning, ifølge arrangørene.

Marsjen sneglet seg lørdag ettermiddag fra Park Lane til plassen foran Parlamentet, hvor brexits skjebne skal avgjøres de neste ukene.

Samtidig har over 4,4 millioner sluttet seg til en underskriftskampanje der de ber regjeringen avlyse brexit ved å trekke tilbake artikkel 50.

Massedemonstrasjonen i London skjer to dager etter at EU gikk med på å utsette brexit i noen uker. Statsminister Theresa May er også under økende press etter at hun sa at hun kanskje ikke vil legge fram brexitavtalen for Parlamentet på nytt. De folkevalgte har to ganger stemt ned avtalen May framforhandlet med EU.

Demonstrantene i London bar på EU-flagg og plakater med hyllester av forholdet mellom Storbritannia og kontinentet. Mange var kledd i EUs blå og gule farger, mens andre viftet med det britiske flagget.

«Siste ord».

«Den beste avtalen er ingen brexit» og «Vi krever en folkeavstemning» var blant parolene.

– Det er et enormt oppmøte fra alle samfunnslag og alle aldre, og de kommer fra hele landet, tvitrer Liberaldemokratenes leder Vince Cable.

– Nesten 90 prosent av unge velgere som ikke hadde stemmerett i 2016, ville i dag stemt for å bli i EU, tilføyer han.

Både han og Londons Labour-ordfører Sadiq Khan gikk fremst i toget. Også det skotske nasjonalistpartiet SNPs leder Nicola Sturgeon var ventet å holde tale foran Parlamentet.

– Vi krever at det britiske folket får siste ord om brexit, sa Khan.

Flertall for brexit

Statsminister Theresa May har gjentatte ganger avvist både å avlyse brexit og å holde en ny folkeavstemning.

Et flertall på 51,9 prosent stemte i en folkeavstemning i 2016 for at Storbritannia skulle forlate EU. Brexit-motstandere mener flertallet nå er imot brexit og hevder folk ikke visste hva det innebar å stemme for en EU-utmelding.

– Jeg ville ha hatt en annen mening hvis dette hadde vært en velordnet prosess og regjeringen hadde tatt fornuftige beslutninger. Men dette er det komplette kaos, sier 59 år gamle Gareth Bae til nyhetsbyrået Reuters.

Han kom fra Bristol til London for å delta i lørdagens demonstrasjon.

Politiet har ikke gitt noen anslag på hvor mange som møtte opp, men arrangørene snakker om rundt 1 million mennesker. En lignende demonstrasjon i oktober samlet rundt 700.000 mennesker.

Utsettelse

Underhuset har to ganger forkastet utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram. Neste uke skulle de folkevalgte etter planen få en tredje sjanse, men May har gjort det klart at hun bare vil legge avtalen fram for Underhuset dersom hun tror den vil bli godkjent.

Blir avtalen godkjent, vil brexit-dramaet være over.

EU vil da gå med på å utsette brexit til 22. mai for å gi britene tid til å fullføre langdryge formelle prosedyrer i Parlamentet før de går ut. Alternativ to er at Underhuset stemmer ned avtalen. Skjer det, vil utsettelsen kun gjelde til 12. april.

I et brev til de folkevalgte fredag viser May til at britene har flere muligheter, blant annet en forlengelse som da vil kreve at landet deltar i valg på EU-parlamentet i mai. Britene kan også trekke artikkel 50 og dermed avlyse brexit, men at det vil være å svikte resultatet folkeavstemningen fra 2016, påpeker May.

Et annet alternativ er at Storbritannia kan også forlate EU uten noen avtale, skriver hun i brevet.