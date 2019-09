Den britiske ministeren for arbeid og likestilling, Amber Rudd, trakk seg fra regjeringen lørdag. Rudds avgang er et nytt slag mot statsminister Boris Johnson

– Jeg kan ikke sitte stille mens gode, lojale og moderate konservative blir kastet ut, skriver hun.

Til Sunday Times sier hun at hun også trekker seg fra det konservative partiet og nå vil fortsette som uavhengig representant i Parlamentet.

Under folkeavstemningen i 2016 stemte Rudd for å bli i EU. Selv om hun først var imot å gå ut av EU uten en avtale, slik Johnson sier han vil, godtok hun ved å bli medlem av regjeringen at det var et mulig alternativ.

Men i sitt avskjedsbrev skriver hun at hun ikke lenger tror at det er regjeringens første mål å få til en avtale,

Johnson har lovet at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale, men denne uka kastet han 21 parlamentsmedlemmer ut av partiet etter at de stemte for en lov om å hindre en brexit uten en avtale.