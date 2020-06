Syv drept i Alabama i USA

Syv personer er drept i en skyteepisode i Valhermoso Springs i Morgan i delstaten Alabama, melder lokale myndigheter.

NTB

Den lokale TV-kanalen WAFF meldte først om saken.

Politiet i Morgan fylke bekrefter at syv personer er drept. De skriver på Twitter at åstedet er sikret og at det ikke er noen fare for publikum.

Nærmere detaljer om hendelsen er ikke kjent.