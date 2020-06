Amerikansk soldat risikerer livstidsdom etter forsøk på å få egen enhet angrepet

En amerikansk soldat med bånd til nynazister risikerer livstid for å ha forsøkt å få islamister til å angripe enheten hans i Tyrkia.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

Målet var at et slik angrep skulle starte en ny «tiårskrig» i Midtøsten, heter det i tiltalen fra det amerikanske justisdepartementet.

I tiltalen heter det at 22 år gamle Ethan Phelan Melzer tjenestegjorde i Italia og forventet å dra til Tyrkia da han ga opplysninger om hvor enheten hans skulle reise til en FBI-informant han trodde hadde bånd til jihadistiske grupper.

I chatterom for den nynazistiske og satanistiske gruppen «Order of the Nine Angles», også kjent som O9A, skrev han detaljert om enhetens planlagte bevegelser og utrustning i Tyrkia, og gjorde det klart at han støttet et «jihadistisk» angrep på enheten, selv om han var klar over at han selv kunne dø.

Justisdepartementet mener han delte informasjon for å «fasilitere et angrep mot enheten».

Han er tiltalt for å ha planlagt drap på sine medsoldater og for å ha gitt materiell støtte til terrororganisasjoner. Om han blir funnet skyldig, kan han idømmes livstid i fengsel.

Ifølge tiltalen innrullerte han seg i hæren i 2018 og ble med i O9A tidlig i 2019.