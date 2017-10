Avviser rykter om at det var flere på rommet til massedrapsmannen.

Politiet i Las Vegas sier de er sikre på at det ikke var andre gjerningspersoner enn Stephen Paddock inne på hotellsuiten da massedrapsmannen gikk til angrep.

Det opplyste politiet i Vegas på en pressekonferanse fredag.

– Vet ikke om andre visste om planene

Tidligere på dagen meldte NBC News at etterforskerne jobbet med å avklare om noen andre kunne ha vært inne i Paddocks hotellsuite i løpet av den tiden massedrapsmannen oppholdt seg der, fordi det skal ha blitt funnet en mobillader som ikke passer til noen av Paddocks telefoner.

Ifølge NBC News skal polititjenestemenn ha opplyst at noen benyttet et nøkkelkort for å åpne døren til Paddocks hotellrom mens drapsmannens bil hadde kjørt ut av hotellgarasjen.

Men på fredagens pressekonferanse sa visesheriff Kevin C. McMahill at de nå er sikre på at Paddock var alene om å avfyre skudd.

– Men vi vet ikke om noen andre kan ha visst om dette, sa han.

Usikkert motiv

McMahill sa videre at politiet ennå ikke har klart å finne ut av hva slags motiv Paddock kan ha hatt. Etterforskerne har gransket Paddocks privatliv, politiske ståsted, økonomi og muligheter for at han kan ha blitt radikalisert.

Men så langt har de ikke funnet noe som kan forklare masseskytingen.

– Vi vil fortsette å granske alle spor etter ledetråder som kan gi svar, sa McMahill.

58 drept, 489 såret

Etterforskerne har imidlertid funnet ut at Paddock var en ivrig gambler, og at han tjente minst fem millioner dollar i 2015. Noen av pengene kan ha kommet fra andre investeringer, men det meste kom fra gambling, ifølge politiet.

58 mennesker ble drept og 489 ble såret da Paddock søndag kveld skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra vinduene i en suite på Mandalay Bay hotell og kasino. Han tok deretter sitt eget liv. Politiet fant over 20 skytevåpen på hotellrommet.