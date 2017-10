Motorveier ble sperret og tog og busser parkert da katalanere gikk til streik tirsdag for å protestere mot politibrutalitet under helgens folkeavstemning.

Det var på forhånd ventet at et stort antall mennesker ville delta i streiken i den spanske regionen.

Tirsdag formiddag meldte veivesenet i Catalonia at demonstranter hadde sperret veier og motorveier 24 forskjellige steder, med kø på opp mot 10 kilometer som resultat.

I regionhovedstaden Barcelona var det dessuten ventet at offentlig transport ville stå stille mesteparten av dagen.

Omfattende

FC Barcelona avlyste treningen. Det var også ventet at ansatte ville gå ut i streik ved havner og ved museer, kirker og andre populære turistattraksjoner.

– Jeg er overbevist om at streiken vil bli omfattende, sa Catalonias president Carles Puigdemont.

En rekke katalanske fagforbund støttet opp om streiken, og både havnearbeidere og brannmannskaper varslet demonstrasjoner.

Kraftig fordømmelse

Generalstreiken var ment å uttrykke en «kraftig fordømmelse» av politiets hardhendte forsøk på å stoppe helgens folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.

Den spanske regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig «farse».

Katalanske myndigheter sier på sin side at 90 prosent stemte for uavhengighet. Puigdemont erklærte søndag at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat».