Minst 70 drept i saudiledet angrep mot fengsel i Jemen

Et stort antall innsatte er drept og minst 200 er såret i et saudiledet flyangrep mot et fengsel i den opprørskontrollerte Saada-provinsen nord i Jemen.

En saudiledet koalisjon har de siste sju årene gjennomført over 24.000 flyangrep mot mål i Jemen og lagt store deler av landets infrastruktur i grus. Dette bildet er fra et flyangrep mot hovedstaden Sana tirsdag.

En såret blir hjulpet ut av en bygning som ble angrepet av den saudiledede koalisjonen i Hodeida i jemen fredag. Bildet er tatt av houthiopprørerne.

Ifølge hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) har ett av sykehusene i området tatt imot 70 døde og 138 sårede etter angrepet, og andre sykehus har også tatt imot mange.

– Sykehusene er nå overfylt og kan ikke ta imot flere. Det er fortsatt mange ofre på stedet som ble angrepet av fly, mange savnede, sier lederen for MSFs virksomhet i landet, Ahmed Mahat.

Ifølge en talsmann for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Jemen, letes det fortsatt i ruinene av fengselet.

– Antallet ofre kommer trolig til å stige, sier Basheer Omar.

Barn drept

Den saudiledede koalisjonen gjennomførte også flere angrep mot mål i havnebyen Hodeida fredag, noe som blant annet slo ut internettforbindelsen i hele landet.

Ifølge Redd Barna ble tre barn som spilte fotball på et jorde nær ett av bombemålene, drept i det ene angrepet.

– Jemen er fortsatt et av de farligste stedene å være barn, og det er barna som rammes aller hardest av denne krisen. De blir drept og lemlestet, ser hvordan skoler og sykehus blir ødelagt, og de nektes tilgang til helt grunnleggende tjenester, sier lederen for hjelpeorganisasjonens virksomhet i landet, Gillian Moyes.

Fordømmer

FNs sikkerhetsråd fordømte fredag et houthiangrep mot en oljeinstallasjon i Abu Dhabi tidligere i uka, der tre mennesker ble drept.

Norge har for tiden formannskapet i Sikkerhetsrådet, og FN-ambassadør Mona Juul kom også med en kort kommentar om det saudiedede angrepet mot fengselet i Jemen.

– Vi er svært bekymret. Dette er ikke akseptabelt, sa hun.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også det saudiledede angrepet, og det samme gjør utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som ber «alle parter om å de-eskalere situasjonen».

– Koalisjonens angrep i Saada og Hodeida i dag har rammet sivile og barn, noe Norge fordømmer på det sterkeste, sier hun til NTB.

Massiv bombing

Houthi-opprørerne tok høsten 2014 kontroll over Jemens hovedstad Sana etter flere år med kaotiske tilstander i landet. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en regional koalisjon.

Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Houthiene har på sin side gjennomført sporadiske rakett- og droneangrep mot oljeinstallasjoner og andre mål i Saudi-Arabia, men disse har bare unntaksvis krevd liv.

Verdens verste

Jemen var fra før det fattigste landet i Midtøsten, og FNs utviklingsfond (UNDP) anslo i november at den sju år lange krigen har krevd minst 377.000 menneskeliv.

– I 2021 dør et jemenittisk barn under fem år hvert niende minutt på grunn av konflikten, heter det i rapporten.

Nesten 60 prosent av dødsfallene skyldes indirekte konsekvenser av krigen, deriblant mangel på rent vann, sult og sykdom. Dersom det ikke kommer i stand en fredsløsning, vil krigen innen 2030 kunne kreve hele 1,3 millioner menneskeliv, advarer UNDP.

– Jemen er verdens verste og største humanitære og utviklingsmessige krise, og den blir stadig verre, fastslår FN-rapporten.