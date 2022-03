For mange flyktninger er Galleria Krakowska et viktig stoppested etter flukten. Tanya er blant dem som venter på reisen videre. Mange av barna må sove på gulvet på stasjonen, på tynne tepper. Roza har reist fra byen Kharkiv sammen med familien sin.

Vente, spise, sove, fortvile, løpe, reise. De to er søstre, den yngste får hjelp med maten, i et av Øst Europas store venteværelser.

Krakow (BT): Jernbane- og busstasjonen ved kjøpesenteret Galleria Krakowska er blitt et viktig knutepunkt i Øst-Europa denne uken.

For mange flyktninger er dette et viktig stoppested etter flukten over grensen til Ukraina.