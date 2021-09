Sikkerhetsrådet skal møtes om Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd skal fredag diskutere situasjonen i Nord-Korea, opplyser diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP.

Innslag på sørkoreansk TV om oppskytningen tirsdag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Møtet holdes etter at landet denne uka hevdet at de testet en hypersonisk rakett, tilsynelatende et framskritt i landets opprustning. Landet sa nesten samtidig i FN at de har rett til å gjøre våpentester.

Det skal ha vært USA, Storbritannia og Frankrike som tok initiativ til møtet, og det ventes at det finner sted bak lukkede dører torsdag, fortalte en diplomat til AFP kvelden i forveien. Russland og Kina har siden bedt om mer tid for å granske situasjonen, og møtet er derfor utsatt til neste dag, opplyser diplomater torsdag.