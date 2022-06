Klart for høring i beste sendetid om stormingen av Kongressen

Komiteen som har gransket stormingen av kongressbygningen i Washington lover nye videoer, lydopptak og beviser under høringen som nå åpner.

Komiteen som har gransket omstendighetene rundt stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021, skal de neste ukene holde TV-overført høring i beste sendetid.

– Når man hører og forstår hvor omfattende denne konspirasjonen var, og hvilke forsøk som ble gjort på å korrumpere hvert eneste nivå og hver eneste instans som var involvert i dette, tror jeg nakkehårene vil reise seg, sier demokraten Elaine Luria.

Hun sitter i komiteen i Representantenes hus som har gransket stormingen som førte til at daværende president Donald Trump ble stilt for riksrett.

– Ved å sette sammen alle bitene og se på dette samlet, tror jeg det amerikanske folk bedre vil forstå hva som skjedde 6. januar i fjor, og hvilke trusler vi kan stå overfor i fremtiden, sier Luria.

Beste sendetid

Høringen vil bli TV-overført i beste sendetid i USA og åpner med øyenvitneskildringer fra de første politifolkene som forsøkte å stanse en mobb med Trump-tilhengere fra å storme kongressbygningen.

En dokumentarskaper som filmet det hele skal også forklare seg, og granskningskomiteen vil deretter forsøke å rekonstruere hendelsene som utspant seg fordi Trump nektet å erkjenne at han i november 2020 tapte valget til demokraten Joe Biden.

Komiteen vil også dokumentere hvordan Trump bidro til å spre falske påstander om omfattende valgfusk og anklaget demokratene for å ha «stjålet valget», samt hvordan han orkestrerte en omfattende kampanje for å få resultatet annullert.

Flere av Trumps nære medarbeidere og familiemedlemmer har forklart seg for komiteen, og opptak av disse forklaringene vil bli lagt frem under høringen.

President Donald Trump nektet å erkjenne valgnederlaget til demokraten Joe Biden og oppfordret i en tale sine tilhengere til å gå nedover Pennsylvania Avenue til Kongressen for å hindre at Biden ble utropt til vinner. En rasende mobb fulgte oppfordringen og stormet kongressbygningen.

To republikanere

Granskningskomiteen har vært ledet av borgerrettighetsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson, mens republikaneren Liz Cheney har vært nestleder. Hun har markert seg som en krass kritiker av Trump.

Cheney og Adam Kinzinger er de eneste republikanerne i granskningskomiteen, og begge har fått hard kritikk fra eget parti for å delta.

Komiteen har intervjuet over 1000 personer og gjennomgått over 125.000 dokumenter det siste året, blant annet for å finne svar på hvem som bør stilles til ansvar for det som er omtalt som det verste angrepet på demokratiet noensinne i USA.

Trump oppfordret

Sentralt under høringen blir trolig også Trumps tale kort tid før stormingen, der han oppmuntret sine tilhengere til å gjøre alt for å hindre Kongressen fra å utrope Biden som valgets vinner.

– Om dere ikke kjemper som faen, så kommer dere ikke til å ha noe land lenger, sa Trump blant annet i talen, før han rundet av med å be tilhengerne om å gå nedover langs Pennsylvania Avenue til kongressbygningen.

– Vi skal gå nedover Pennsylvania Avenue. Jeg elsker Pennsylvania Avenue. Og vi skal gå til Kongressen og forsøke, sa Trump, en oppfordring den rasende mobben fulgte.

Nektet

Trump selv har nektet å forklare seg for komiteen, og det samme har flere av hans nære medarbeidere, blant dem tidligere stabssjef Mark Meadows, Dan Scavino som hadde ansvaret for administrasjonens bruk av sosiale medier og tidligere rådgiver i handelsspørsmål Peter Navarro.

Navarro ble pågrepet fredag og vil nå trolig bli tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Ifølge justisdepartementet i USA vil det derimot ikke bli tatt ut tiltale mot Meadows og Scavino.

Høringen vil først bli rundet av i september, da granskningskomiteen legger frem sin endelige rapport og sine anbefalinger om hvordan liknende hendelser kan unngås i fremtiden.