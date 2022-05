Kirgisistan sier tre er drept av usbekiske soldater

Tre kirgisiske borgere ble drept da usbekiske soldater åpnet ild langs den omstridte grensa mellom de to sentralasiatiske landene, ifølge Kirgisistan.

NTB

Grensedisputten har preget de to tidligere russiskkontrollerte landene i løpet av deres tre tiår med uavhengighet. Landets ledere henviser til ulike kart fra Sovjet-æraen for å støtte opp under sine territorielle krav.

– De tre døde av skuddskader, heter det i en uttalelse fra den kirgisiske nasjonale sikkerhetskomiteen. Drapene skal ha funnet sted torsdag.

Hendelsen er den mest alvorlige som har funnet sted langs den omstridte grensa de siste årene. Ifølge uttalelsen har representanter fra begge lands grensevakter begynt å etterforske hendelsen. De skal møtes fredag.

Det går ikke fram om de drepte var sivile eller om de var grensesoldater. Usbekistan har så langt ikke kommentert hendelsen.