To svenske kvinner etterforskes for krigsforbrytelser etter retur fra Syria

To kvinner som ankom Sverige med fly fredag, etterforskes for krigsforbrytelser. De to skal ha sittet fengslet utenfor Damaskus og er utvist fra Syria.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge SVT ble begge kvinnene og barna deres smuglet ut fra den kurdiskdrevne Al-Hol-leiren nordøst i Syria for et drøyt år siden. De ble senere pågrepet av den syriske hæren og satt i et fengsel utenfor Damaskus. De omtales som IS-kvinner i svenske medier.

Ifølge det svenske utenriksdepartementet er de utvist av det syriske regimet.

Da de ankom Arlanda utenfor Stockholm fredag, ble de møtt av den svenske sikkerhetstjenesten Säpo, politiet og sosialtjenesten.

