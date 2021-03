Harry og Meghan-intervjuet: Buckingham Palace under press for å svare

Den britiske kongefamilien er under økende press om en reaksjon på rasisme-uttalelsene i intervjuet med prins Harry og hans kone Meghan.

Oppmerksomheten rundt intervjuet med Harry og Meghan har vært ekstrem. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Avsløringene som kom i intervjuet, har ifølge flere medier utløst en krise for kongehuset i en grad som ikke har skjedd siden prinsesse Dianas dager.

Ekteparets påstand om rasistiske uttalelser førte til en bølge av spekulasjoner om hvem i kongefamilien det var som hadde ytret uro over hudfargen til parets første barn, sønnen Archie.

Det eneste som visstnok er klart, er at det verken var dronning Elizabeth eller mannen, prins Philip, som skal ha kommet med de betente uttalelsene. Dette bekrefter Oprah Winfrey, talkshow-kjendisen som snakket med prinseparet.

Ikke tvil om hva britiske aviser skrev om tirsdag. Foto: AP / NTB

Betente temaer

Meghan, som har svart mor og hvit far, snakket også om at hun hadde hatt selvmordstanker, men at hun ikke hadde opplevd å få noen støtte innenfor kongehuset. Det er disse to temaene som i kjølvannet av intervjuet har fått størst oppmerksomhet.

Winfrey fikk hakeslipp etter uttalelsen om rasisme, men Buckingham Palace har så langt ikke sagt noe. Britiske medier mener å vite at det hersker fullt kaos om hvordan reaksjonen eventuelt skal bli.

Avisen Daily Mail brukte tirsdag 25 sider på det den kalte giftige påstander, og tittelen, som fylte nesten hele tabloidforsiden, lyder «Hva har de gjort?".

The Times mener at Harrys bestemor, dronningen selv, trenger mer tid for å vurdere hva hun eventuelt skal si.

Bombeangrep

Intervjuet med Harry og Meghan blir stadig omtalt som et bombeangrep mot britenes mest berømte og mest avholdte familie.

Flere har forsøkt å trekke statsminister Boris Johnson inn i saken, men han har gjort det klart at han ikke vil kommentere det indre liv i kongefamilien. Johnson fikk selv rasismebeskyldninger fremsatt mot seg i den tiden da han var avisjournalist.

Men juniorministeren Zac Goldsmith, en nær medarbeider av Johnson, sier Harry er i ferd med å sprenge hele familien.

Generasjoner

Forfatteren Andrew Morton, som på 1990-tallet samarbeidet med prinsesse Diana om hennes selvbiografi, sier at påstandene til Harry og Meghan vil ryste generasjoner, akkurat som Dianas skjebne gjorde.

Meghans far, Thomas Markle, som hun har et iskaldt forhold til, toner ned skandalepreget saken har fått. Han forsvarer kongefamilien og forklarer hendelsen med at en eller annen bare stilte et dumt spørsmål.

– Det kan ha vært så enkelt som det. En eller annen som stilte et dustete spørsmål, snarere enn at vedkommende var en fullstendig rasist, sa Markle til ITV tirsdag.

Noe over 17 millioner briter så intervjuet på CBS natt til mandag, mens 11 millioner benket seg og så programmet på ITV mandag kveld.