Meghan og Harrys andre barn er en jente

Meghan Markle og prins Harry avslører i et intervju med Oprah Winfrey at de venter en datter. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions via AP / NTB

NTB-AP

Nyheten var et positivt glimt i et intervju som ellers var preget av konflikten mellom hertugen og hertuginnen av Sussex og den britiske kongefamilien.

– Å ha en gutt og deretter få en jente, hva mer kan du be om? Nå har vi vår egen familie. Det er oss fire og våre to hunder, sa prins Harry.

– Termin er i sommer, la Meghan til.

Parets første barn, Archie, blir to år i mai. I midten av februar fortalte prins Harry og hertuginne Meghan at de skulle bli foreldre på nytt. Navnet holdes fremdeles hemmelig.

Harry tok del i det to timer lange intervjuet etter at Meghan og Winfrey hadde snakket sammen alene i første del.

I november fortalte den 37 år gamle hertuginnen at hun mistet et ufødt barn i juli i fjor.

– Jeg skjønte, mens jeg holdt min førstefødte, at jeg mistet mitt andre barn, skrev hun i et innlegg i New York Times.

Følte seg fanget i kongefamilien

Under intervjuet med Oprah Winfrey sier Prins Harry at han følte seg fanget i den britiske kongefamilien og at Meghan Markle frigjorde ham.

I det mye omtalte intervjuet spør Winfrey om prinsen ville ha sagt fra seg sine kongelige plikter om det ikke hadde vært for Meghan.

– Jeg ville ikke ha vært i stand til det, fordi jeg følte meg fanget helt frem til jeg møtte Meg, sier han i intervjuet som ble sent søndag kveld amerikansk tid.

Paret flyttet til USA tidlig i 2020, trakk seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien.

I slutten av februar i år kom meldingen om at paret ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset.

Meghan sier påstandene om at det var hun som forårsaket bruddet med kongefamilien ikke henger på greip.

– Jeg forlot min karriere, mitt liv. Jeg forlot alt jeg kjente fordi jeg elsker ham. Vår plan var å gjøre dette for alltid.

Harry legger til at «vi gjorde alt vi kunne for å få det til å fungere» og at de aldri hadde flyttet dersom kongehuset hadde støttet dem.

Prins Harry forteller at han føler seg sviktet av sin far, prins Charles. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions

Mener faren sviktet ham

I intervjuet sa Prins Harry at han føler seg sviktet av prins Charles.

– Du vet, det er mye å jobbe seg gjennom. Jeg føler meg sviktet fordi han har vært gjennom noe liknende. Han vet hva smerte er, sa en preget prins Harry.

Han la til at faren, som er tronarving, og storebroren William begge er fanget av monarkiets konvensjoner, men at han alltid kom til å være glad i sin far.

– Min far og min bror er begge fanget. De kan ikke bare reise bort, og det har jeg stor medfølelse for, sa Harry.

Giftet seg før det kongelige bryllupet

Under intervjuet avslører Meghan at ekteskapet mellom de to ble inngått noen dager før den offisielle seremonien.

– Vi ble gift tre dager før bryllupet vårt, sier hun og forteller at de utvekslet ekteskapsløfter i en privat seremoni utført av erkebiskopen av Canterbury Justin Welsby.

– Ingen vet dette. Vi ringte erkebiskopen og sa at dette oppstyret er for verden, men vi vil ha vårt ekteskap mellom oss, forteller hertuginnen.

Hun sier videre at hun «ikke fullt ut forsto hva jobben var» da hun giftet seg med prins Harry.

– Det var ingen måte å forberede seg på hvordan hverdagen skulle bli, sier Meghan til Opera Winfrey.