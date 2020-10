Svarte velgere i rustbeltet kan gi Biden seier

Tre byer i rustbeltet nordøst i USA bidro til å gi Donald Trump valgseieren i 2016. Lykkes Joe Biden med å gjenerobre dem, blir han trolig president.

Publisert Publisert Nå nettopp

Demokratene ligger ifølge meningsmålinger an til å gjenerobre Wisconsin fra Republikanerne. Nøkkelen til det kan være økt valgdeltakelse blant delstatens svarte. Foto: AP / NTB

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Detroit, Milwaukee og Cleveland var tidligere blomstrende industribyer, kjent for bil- og stålindustri. Men siden 1980-tallet har det bare gått en vei med nedleggelser, utflagging, høy arbeidsledighet og store sosiale utfordringer.

En stor andel av innbyggerne er svarte, og i frustrasjon over at president Barack Obama etter åtte år ved makten ikke greide å snu utviklingen, valgte mange i 2016 å holde seg hjemme på valgdagen.

For Hillary Clinton og Demokratene var resultatet katastrofalt og bidro i stor grad til valgnederlaget.

Trump lyktes på sin side å mobilisere frustrerte, hvite arbeiderklassevelgere, som festet lit til hans løfte om å hente hjem amerikansk industri og gjøre «America Great Again».

Demokratene mistet på sin side flere velgere i områdene rundt Detroit, Cleveland og Milwaukee enn noe annet sted i USA.

Trumps løfter

Joe Biden ligger ifølge meningsmålingene an til å gjenerobre det såkalte rustbeltet nordøst i USA fra Republikanerne. Foto: AP / NTB

Til tross for Trumps fagre løfter om industriell og økonomisk gjenreisning, er fortsatt «rustbeltet» en høyst treffende beskrivelse på delstatene Michigan, Ohio og Wisconsin, der de tre byene ligger.

Trumps handelskrig mot Europa, Kina, Mexico og Canada har heller ikke båret frukter, og USAs handelsunderskudd med omverdenen er nå høyere enn på 14 år.

Selv den erkeamerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson, som har sitt hovedkvarter i Wisconsin, flagget i 2018 ut deler av produksjonen, til rasende protester fra Trump.

Frustrasjonen og misnøyen med presidenten er økende, blant svarte også forsterket gjennom fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen. Det kan gi utslag på valgdagen.

Lite som skilte

Selv om Trump skulle få like stor oppslutning blant hvite arbeidsklassevelgere i rustbeltet som i 2016, kan mobilisering blant svarte velgere gi seier til Demokratene.

I 2016 tapte Clinton med bare 10.700 stemmer i Michigan, der det ble avgitt rundt 5 millioner stemmer. I Wisconsin, der det ble avgitt rundt 3 millioner stemmer, var det i underkant av 23.000 stemmer som skilte henne fra Trump.

Klarest nederlag led Clinton i Ohio. Der fikk Trump drøyt 2,8 millioner stemmer, nærmere 450.000 flere enn demokratenes kandidat.

Republikanerne erobret dermed alle de tre delstatene fra Demokratene og fikk med seg 44 valgmenn, noe som ifølge analytikere sterkt bidro til Trumps valgseier.

Nå ser imidlertid Demokratene ut til å være på fremmarsj i rustbeltet, og et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene i Michigan viser at Biden har et forsprang på drøyt 7 prosentpoeng.

I Wisconsin leder Biden med drøyt 6 prosentpoeng, og selv i Ohio ser han ifølge meningsmålingene ut til å ha innhentet Trumps forsprang, selv om målingene der tyder på svært jevnt løp.

Mobilisering

Ingen republikaner har vunnet presidentvalg uten å vinne i Ohio. Donald Trump vant klart i delstaten i 2016, men ligger nå bak Demokratenes kandidat Joe Biden på meningsmålingene. Dette bildet er fra et valgmøte Trump holdt i Toledo i Ohio i januar. Foto: AP / NTB

En av forklaringene på Demokratenes fremgang, kan være mobilisering blant svarte velgere, konstaterer Chicago Tribune.

En av ti velgere i USA er svart, og ved forrige valg stemte ni av ti svarte på Clinton. Valgdeltakelsen i denne gruppen var imidlertid lav, så det holdt ikke til seier.

Bidens valg av Kamala Harris til visepresidentkandidat kan bidra til økt valgdeltakelse og oppslutning, selv om enkelte analytikere stiller spørsmål ved dette.

Chicago Tribune har intervjuet et 60-talls svarte ledere og aktivister i Detroit, Milwaukee og Cleveland, men fant liten entusiasme for Biden.

Mange av dem understreket likevel viktigheten av å stemme på Demokratene for å bli kvitt Trump og i protest mot rasisme og politibrutalitet.

– Drapet på George Floyd og uroen som fulgte, har gjort at mange nå innser viktigheten av å stemme. Men de tror ikke at Joe Biden vil utgjøre stort fra eller til, sier Mary Sheffield, som sitter i bystyret i Detroit, til avisen.

Millioner av velgere har alt forhåndsstemt i USA, som her i Dr. Martin Luther King Jr. Center i Chicago. Foto: AP / NTB

Liten entusiasme

Det samme er tilfellet i Cleveland, sier Basheer Jones, den første muslimen som har fått plass i bystyret og som var aktiv både i Obamas og Clintons valgkamp.

– Jeg ser dessverre ikke den helt store entusiasmen for Joe Biden her i Cleveland, konstaterer han.

– Selv om du ikke er for Biden, håper jeg i det miste at du er imot Trump og at det vil være nok. Men jeg er ikke sikker, sier han til Chicago Tribune.

Den 50 år gamle bygningsarbeideren Ronnie Thomas i Milwaukee er helt klar på hvorfor han kommer til å stemme på Biden.

– Fordi han ikke er Trump, det er alt som betyr noe, sier han til avisen.

Ohio kan avgjøre

64 prosent av hvite velgere som ikke hadde fullført college, stemte på Donald Trump under presidentvalget i 2016. Nå forsøker Demokratene og Joe Biden å kapre flere stemmer i denne velgergruppen, først og fremst i Ohio. I Cleveland (bildet) har mange alt forhåndsstemt. Foto: AP / NTB

Biden-kampanjen innser trolig at svart mobilisering i seg selv ikke nødvendigvis vil være nok til å sikre seier i rustbeltet og forsøker derfor også å lokke Trumps kjernevelgere, hvite arbeidere og arbeidsledige med lav utdanning.

64 prosent av hvite velgere som ikke hadde fullført college, stemte i 2016 på Trump. Hvor mange av dem som kommer til å stemme på ham nå, særlig i Ohio, kan bli helt avgjørende.

– Dersom han ikke vinner i Ohio, er det hele over, sier statsviteren David Cohen ved University of Akron til New York Times.

Ingen republikaner har vunnet presidentvalg uten å vinne i Ohio, påpeker han.