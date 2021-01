Biden maner til samhold og oppgjør med ekstremister

– La oss begynne på nytt, lytte til hverandre og respektere hverandre, sa Joe Biden da han onsdag ble tatt i ed som USAs neste president.

– Vi har lært at demokratiet er skjørt, men demokratiet har vunnet, sa Biden, med klar henvisning til forgjengerens forsøk på å frata ham valgseieren og storming av kongressbygningen.

– Amerika er bedre enn dette, fortsatte han og understreket videre viktigheten av å stå opp mot det hatet president Donald Trump ga næring til.

– De siste ukene og månedene har lært oss en smertelig lekse. Det er sannhet, og det er løgn. Vi må forsvare sannheten og bekjempe løgnene, sa Biden.

Folkemengden som vanligvis er på plass under presidentinnsettelser, var erstattet av flagg da Joe Biden ble tatt i ed onsdag. Foto: Tasos Katopodis / AP / NTB

Trump nektet å delta

Koronapandemien og frykt for demonstrasjoner og angrep bidro til at innsettelsesseremoni ble annerledes og langt mer dempet enn det som vanlig er når nye presidenter tas ed i USA. Men hele seremonien forløp uten alvorlige hendelser, verken i Washington eller rundt omkring i delstatene.

Trump nektet å delta og satte i stedet kurs for golfanlegget sitt i Palm Beach i Florida.

Visepresident Mike Pence og Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell var derimot på plass på Capitol Hill, sammen med noen hundre andre politikere, dommere, militære ledere og Biden-støttespillere.

Alle holdt de god avstand til hverandre i den kjølige januar-luften, der det også falt noen snøfnugg over den amerikanske hovedstaden.

Lady Gaga og Jennifer Lopez

Senator Amy Klobuchar åpnet seremonien, der Lady Gaga i en sedvanlig oppsiktsvekkende kjole sang den amerikanske nasjonalsangen og Jennifer Lopez fulgte opp med «This Land Is Your Land», kjent som USAs «andre nasjonalsang», skrevet av den glødende sosialisten Woody Guthrie i 1940.

Høyesterettsdommer Sonia Sotomayor fikk æren av å ta Kamala Harris i ed som visepresident, i seg selv en historisk begivenhet ettersom hun er den første kvinnen som inntar denne posten.

78 år gamle Joseph Robinette Biden jr., bedre kjent som Joe Biden, ble deretter tatt i ed som USAs 46. president av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Eldste president noensinne

Med Biden ved roret har USA fått en politisk ringrev med over 50 års erfaring som folkevalgt heltidspolitiker som president.

Biden er den eldste som noensinne har flyttet inn i Det hvite hus, og det er ingen lett oppgave han nå overtar fra forgjengeren.

Koronapandemien har hittil kostet over 400.000 amerikanere livet, millioner er kastet ut i arbeidsledighet, handelsunderskuddet er skyhøyt og statsgjelden har aldri vært større.

Trump etterlater seg samtidig et dypt splittet USA, som på mange områder har vendt resten av verden ryggen.

Forsoning og samhold

Biden manet under innsettelsen til forsoning og samhold og har alt varslet en rekke politiske initiativ for å reparere USAs forhold til omverdenen.

Han lover også å ta tak i rasismen som gjennomsyrer det amerikanske samfunnet, samt å gå løs på de store sosiale skillene i et land der det anslås at rundt 50 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen.

Med på laget har han en rekke veteraner fra president Barack Obamas administrasjon samt sin egen tid som visepresident, men oppgavene de står overfor er enorme.

– For å være ærlig så er dette en krise som USA ikke har sett maken til siden Abraham Lincoln ble tatt i ed, mener historieprofessor David Farber ved University of Kansas.

Lincoln ble tatt i ed bare en måned før den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861.

Kamala Harris ble onsdag historisk da hun som første svarte kvinne ble tatt i ed som visepresident i USA. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Med sine 78 år er Joe Biden den eldste presidenten som noensinne har flyttet inn Det hvite hus. Onsdag ble han tatt i ed under en dempet seremoni i Washington. Foto: Saul Loeb / AP / NTB

Varsler koronainnsats

Bidens første store oppgave blir å bringe koronapandemien under kontroll, og han har alt varslet påbud om bruk av munnbind på føderal eiendom og når man reiser ut av delstaten.

Han har også varslet ytterligere utsettelse på nedbetaling av studielån, samt restriksjoner på utkastelse og tvangsauksjon for dem som ikke greier å betale husleie og huslån.

Biden har også lovet at det skal settes 100 millioner vaksinedoser i løpet av hans første 100 dager som president, og han vil opprette 100 nye vaksinasjonssentre i løpet av den første måneden.

Selv om Demokratene har sikret seg knapt flertall både Representantenes hus og Senatet, venter det likevel trolig en hard politisk kamp før Biden får grønt lys til sin foreslåtte krisepakke på over 16.000 milliarder kroner.

Lady Gaga sang den amerikanske nasjonalsangen under innsettelsen av Joe Bide. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Jennifer Lopez sang USAs «andre nasjonalsang», «This Land Is Your Land», skrevet av den glødende sosialisten Woody Guthrie, under Joe Bidens presidentinnsettelse. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Lang «to do»-liste

Også innen klimapolitikken har Biden signalisert en helt annen tilnærming enn sin forgjenger.

Allerede på dag én vil han melde USA inn igjen i den globale klimaavtalen fra Paris. I tillegg vil Biden foreslå en tiltakspakke på 17.000 milliarder kroner for å gjøre USA klimanøytrale innen 2050. Han vil også gjenoppta samarbeidet med Verdens helseorganisasjon.

Han vil også forhandle frem en ny atomavtale med Iran og ventes å dempe retorikken mot Kina.

Selv om liste med presserende oppgaver etter fire år med Trump kan virke uendelig lang, har andre presidenter hatt det vanskeligere før ham.

– I 1933 kom Franklin D. Roosevelt inn i Det hvite hus med en arbeidsløshet på 25 prosent, en børs som hadde falt nesten 90 prosent, og folk som ikke var i stand til å få pengene sine ut av banken, påpeker Farber.

– Amerika har kommet seg igjennom verre ting før, sier han. Dette var også Bidens budskap under innsettelsen.

– Når vi står sammen, har landet aldri mislyktes, sa han i sin tale.