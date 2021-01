Fusk og vold dominerte presidentvalget i Uganda, ifølge opposisjonen

Torsdagens presidentvalg i Uganda var gjennomsyret av uregelmessigheter og vold, ifølge den ledende opposisjonskandidaten Bobi Wine.

Tilhengere av Bobi Wine, en av de ledende opposisjonskandidatene i Uganda, heiet mens valgmedarbeidere telte opp stemmene i Ugandas hovedstad Kampala etter at valgstasjonene stengte torsdag ettermiddag. Foto: Jerome Delay, AP / NTB

NTB-AFP

– Omfattende fusk og vold fant sted under valget, sa Wine fredag, men han sa at han fortsatt hadde håp for utfallet.

– Takk Uganda for å ha møtt frem og stemt i rekordtall, tvitret Wine like etter midnatt, til tross for at myndighetene har stengt internett.

Myndighetene hevder på sin side at valget gikk fredelig for seg, selv om opptakten til valget, der president Yoweri Museveni håper å sikre seg 40 år ved makten, var preget av voldelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Sikkerhetsstyrker passet på mens stemmene i Ugandas presidentvalg ble telt torsdag ettermiddag i hovedstaden Kampala. Foto: Jerome Delay, AP / NTB