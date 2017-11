Det amerikanske justisdepartementet krever salg av TV-kanalen CNN for å godkjenne telekom-giganten AT&Ts oppkjøp av Time Warner, ifølge flere medier.

CNN er i dag eid av Time Warner, og det er AT&T som skal ha fått beskjed om at TV-kanalen må selges. Det opplyser kilder med kjennskap til saken til Financial Times og nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunnen for kravet skal være bekymring for at oppkjøpet vil gi AT&T for stor dominans i markedet.

USAs president Donald Trump har imidlertid gjentatte ganger kommet med ramsalt kritikk av CNNs nyhetsdekning. CNN er blitt anklaget for å spre «falske nyheter» av presidenten.

Det fører nå til spekulasjoner om hva som egentlig er motivasjonen bak kravet om at TV-stasjonen må selges.

– Dette vil sende et skremmende budskap til medieselskaper over hele landet, hevder en kilde overfor nettstedet Politico.