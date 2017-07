Nord-Korea har truet med å utføre et atomangrep i hjertet av USA dersom amerikanerne skulle forsøke å få Kim Jong-un til å gå av.

– Skulle USA gjøre det minste forsøk på å avsette vår leder, vil vi svare med et nådeløst angrep i hjertet av USA ved hjelp av atombomber som vi har perfeksjonert over tid, sa en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Uttalelsen kommer etter at CIA-sjef Mike Pompeo antydet et ønske om regimeskifte i Nord-Korea forrige uke.

Ekspertene ved 38 North, et overvåkingsprosjekt som holder til i Washington, anslår at Nord-Korea kan ha så mange som 20 atombomber og at det produseres en ny hver måned.