Store forskjeller på koronaens omfang i Europa

I Sverige åpner museene og i Spania er turistene på vei tilbake, men i Belgia er all gjenåpning avlyst og i Tyskland vurderer de portforbud.

I helgen demonstrerte svensker på Norrmalmstorg i Stockholm mot regjeringens koronastrategi. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Publisert Publisert Nå nettopp

De svenske smittetallene er stigende i noen regioner, og Sverige er samlet sett i gang med sin tredje, store smittebølge med økende antall innleggelser. Det er imidlertid fortsatt langt unna den situasjonen Sverige opplevde våren 2020. De daglige, koronarelaterte dødsfallene er dessuten betydelig lavere. Det kan skyldes forsinkelser i tallene, men kan også skyldes at man har fått vaksinert de sårbare og fått bedre grep på å begrense spredningen.

Til tross for stigende smittetall har de nylig åpnet for mulighetene til å gjennomføre innendørs idrett, i tillegg til at museer er i ferd med å gjenåpnes i disse dager. Helsemyndighetene anbefaler også å droppe et innreiseforbud fra blant annet Danmark.

Tyskland

Ingen gjester på denne restauranten ved Gendarmenmarkt i Berlin. Foto: Annette Riedl / DPA

Berlinfilharmonien rakk akkurat å spille for et ekte, levende og omhyggelig koronatestet publikum før politikerne tråkket hardt på nødbremsen. Nå må også skoler, hagesentre og de få andre tingene som hadde fått lov til å gjenåpne muligens stenges igjen.

I disse dager smittes over 15.000 tyskere daglig. Det er i økende grad yngre aldersgrupper som innlegges på intensivavdelingene. Med 3000 fylte senger advares det nå om at det kan bli et problem å holde tritt.

Les også Forskere frykter at koronaviruset skal overføres til dyr

I helgen demonstrerte opp mot 20.000 stort sett munnbindløse mennesker i Kassel mot restriksjoner. Stemningen blir neppe bedre om kansler Merkel får støtte til å innføre et nattlig portforbud.

Spania

En kvinne soler seg på Barceloneta-stranden i Barcelona. Foto: NACHO DOCE / X01629

Spania har allerede vært gjennom sin tredje, store smittebølge som bød på mange syke, men likevel med lavere daglige dødstall og mindre press på sykehusvesenet enn på våren 2020.

Spania har nå de laveste smittetallene siden august, men fortsetter denne gangen obligatorisk munnbindbruk, portforbud fra klokken 23 og avstandskrav på restaurantene.

Les også I 59 døgn levde de som om korona ikke fantes. Nå venter ti dager karantene i Bergen.

I hovedstaden Madrid er det imidlertid en del frustrasjon. For mens de tradisjonsrike Semana Santa-festlighetene frem mot påsken er avlyst, og innbyggerne i Madrid har fått forbud mot å reise ut i andre spanske regioner, har blant andre de franske turistene allerede begynt å gjeninnta den spanske metropolen.

Tsjekkia

Helsearbeidere går fra dør til dør i et hus for hjemløse i Praha. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Det østlige Sentral-Europa har blitt kontinentets nye koronasentrum, og akkurat nå er det spesielt Tsjekkia som har voldsomme problemer. Relativt i forhold til størrelsen på befolkningen konstaterer man i disse dager cirka 100 ganger så mange koronarelaterte dødsfall i Tsjekkia som i Norge.

Regjeringen i Tsjekkia gjeninnførte 27. februar unntakstilstand med obligatorisk bruk av test og munnbind på arbeidsplasser. Munnbind er også obligatorisk utenfor storbyer, og folk som bor i storbyer skal i utgangspunktet ikke forflytte seg til andre regioner. Man kan også bare samles ute med sin egen husstand. Skoler og barnehager er kun delvis åpne.

Belgia

Belgias dronning Paola besøkte nylig et vaksinasjonssenter i Brüssel. Foto: POOL / X80003

I Belgia har smittetallene steget betydelig. Det oppdages i gjennomsnitt 3867 daglige tilfeller, altså en stigning på 42 prosent i forhold til forrige uke. Planlagte gjenåpninger er avlyst og nå diskuterer regjeringen i stedet nye restriksjoner. Ifølge belgiske medier vil den føderale helseministeren stenge skolene, eventuelt ved å forlenge påskeferien med en uke. Men inntil videre nekter undervisningsministrene i de selvstyrte regionene i landet.

Les også Tredje koronabølge tvinger Macron til å lukke ned

Til tross for økningen i smittetallene ligger Belgia fremdeles rundt EU-gjennomsnittet. I vaksineutrullingen halter Belgia derimot litt etter. Kun omkring 8,4 prosent har mottatt det første stikket.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN