Republikanerne ventes å slå ring om den kontroversielle Greene

Den omstridte representanten Marjorie Taylor Greene har bedt republikanerne om unnskyldning for sine uttalelser og synes å unngå ytterligere straff.

Det republikanske partiet er i villrede om hvordan det skal håndtere den ytterliggående representanten Marjorie Taylor Greene. Torsdag kan hun bli fratatt sin plass i to viktige komiteer av det demokratiske flertallet i representanthuset. Foto: AP / NTB

NTB-TT-AP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Men det er planlagt en votering senere torsdag om hennes plass i to komiteer i Representantenes hus, og der kan det demokratiske flertallet få henne fjernet.

Greene ble valgt inn fra Georgia i november, men har allerede vakt strid på grunn av en rekke provoserende uttalelser om konspirasjonsteorier og valgfusk.

Greene har fått hard kritikk fra begge fløyer i amerikansk politikk, blant annet republikanernes mektige senator Mitch McConnell. Han kalte henne for en kreftsykdom i partiets rekker og beskyldte henne for å framsette sprø løgner.

Veien videre

Det er knyttet stor spenning til hvordan Det republikanske partiet vil håndtere Greene-saken. Etter Donald Trumps avgang har partiet vært i drift, uten en klar retning og en grunnleggende ideologisk debatt om veien framover.

Spørsmålet er om partiet skal videreføre Trumps uortodokse og konfronterende stil eller bli et mer tradisjonelt konservativt parti som kan søke kompromisser over partigrensen.

Republikanerne satte Greene i utdannings- og arbeidskomiteen. Denne beslutningen har vært gjenstand for mye kritikk ettersom Greene tidligere har påstått at en rekke skoleskytinger ikke har funnet sted. Hun sitter også i budsjettkomiteen.

Unnskyldning

Greene har ikke vist antydning til anger for sine uttalelser, men onsdag kveld lokal tid skal hun i et møte bak lukkede dører ha bedt sine partifeller om unnskyldning og beklaget at hun har satt dem i en vanskelig situasjon.

Minoritetslederen i representanthuset, republikaneren Kevin McCarthy, sier til CNN at Greene har tatt avstand fra konspirasjonsbevegelsen QAnon og trukket tilbake sin oppfordring til vold mot demokrater.

MacCarthy sier at partiet ikke har tenkt å straffe henne. Dette har han orientert den demokratiske lederen i representanthuset, Nancy Pelosi, om. Hun repliserte at republikanernes feighet og vegring mot å håndtere tilfellet Greene tvinger fram en votering om hennes plass i de to komiteene.

Simpelt flertall

For at resolusjonen skal bli vedtatt, kreves enkelt flertall. Demokratene har 221 plasser i Representantenes hus, mens republikanerne har 211.

– Vi kan ikke hindre henne i å snakke i vei, men vi kan gjøre henne så godt som maktesløs, sier Debbie Wasserman, demokrat fra Florida, ifølge Reuters.

Under møtet blant republikanerne onsdag ble det også bestemt at Liz Cheney skal være partiets nummer tre i representanthuset, til tross for at hun var en av ti republikanske representanter som støttet forslaget om å reise riksrett mot tidligere president Donald Trump.

Den mest konservative fløyen i partiet ville nedgradere henne, men flertallet ville det annerledes.