Nordmann etterlyst for drap på Kreta

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at en norsk borger skal være mistenkt for drap i Hellas. Greske medier sier han etterlyst etter drap på samboeren.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Drapet har skjedd på ferieøya Kreta, og mannen skal ha flyktet i offerets bil, melder NRK og henviser til greske medier. Foreløpige undersøkelser tyder på at kvinnen har stikkskader.

– Utenriksdepartementet er gjennom mediene kjent med at en norsk borger skal være etterlyst mistenkt for drap i Hellas. Ved en eventuell pågripelse vil utenrikstjenesten gi konsulær bistand i samsvar med gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet.

Det er foreløpig ikke kjent når kvinnen ble drept.