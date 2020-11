Den kinesiske presidenten Xi Jinping tar daværende visepresident Joe Biden i hånden under et møte i Beijing i desember 2013. Siden den gang er forholdet mellom de to stormaktene betraktelig kjøligere, men i Kina er det en avdempet jubel over at Biden tar over presidentvervet etter Donald Trump. Foto: Lintao Zhang / ap / NTB