Måling: QAnon like populær som enkelte større religiøse retninger

I en amerikansk undersøkelse er 15 prosent enige i at djeveldyrkende pedofile styrer viktige samfunnsinstitusjoner, en påstand fra konspirasjonsteorien QAnon.

Troen på konspirasjonsteorien QAnon er større blant republikanere enn demokrater. Det var flere QAnon-tilhengere blant dem som stormet kongressen i januar og som hevder Joe Bidens valgseier er et resultat av fusk. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

NTB

Like mange er helt eller delvis enige i at «ekte amerikanske patrioter kan bli nødt til å ty til vold for å redde landet», skriver New York Times. I den samme målingen er 20 prosent – én av fem – enige i at «det brygger opp til en storm der makteliten skal feies unna og de rettmessige lederne gjeninnsettes».

– Dette er ord jeg aldri trodde jeg skulle skrive i en spørreundersøkelse, eller at det skulle være nødvendig å skrive, men så langt har det gått, sier Robby Jones. Han grunnla forskningsinstituttet som står bak undersøkelsen. Public Religion Research Institute (PRRI) har spesialisert seg på målinger om politikk og religiøse verdier.

Flere republikanere

Denne gangen har de spurt hvordan folk stiller seg til tre sentrale påstander i konspirasjonsteorien kjent som QAnon. Det er gjennomgående flere republikanere enn demokrater som sier seg helt eller delvis enige i påstandene. Fire ganger så mange republikanere som demokrater – 28 prosent mot 7 prosent – er helt eller delvis enige i at «patrioter» kan bli nødt til å bruke vold for å redde landet.

Jevnest er det i spørsmålet om hvorvidt det brygger opp til storm der eliten vil bli fjerne til fordel for de rettmessige lederne. Også dette er 28 prosent av republikanerne enige i, mens 14 prosent av demokratene svarer det samme.

Folk som ikke har tilhørighet til ett av de to partiene, havner mellom dem på skalaen, men gjennomgående nærmere demokratene.

– Over 30 millioner

Jones er overrasket over hvor mange som er enige i QAnon-påstandene. Dersom tallene fra undersøkelsen overføres på hele befolkningen «er det over 30 millioner mennesker», sier han.

– Når vi tenker på QAnon, om det var en religion, ville den vært like stor som alle hvite evangelikale protestanter, eller alle hvite i de etablerte protestantiske retningene. Så de er på størrelse med store religiøse grupper, sier han.