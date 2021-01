Angivelig hovedmann bak Mumbai-terroren er pågrepet i Pakistan

Pakistanske myndigheter har pågrepet en mann som mistenkes for å lede gruppa som sto bak terrorangrepet som krevde 166 liv i Mumbai i India i 2008.

Pakistansk politi eskorterer Zaki-ur-Rehman Lakhvi (i midten) etter et rettsmøte i 2015. Nå er han pågrepet på nytt. Foto: B.K. Bangash / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Zaki-ur-Rehman Lakhvi, som antas å lede den forbudte militante gruppa Lashkar-e-Taiba (LeT), ble pågrepet lørdag i Lahore, opplyser antiterrormyndighetene i Punjab.

Lakhvi ble pågrepet i forbindelse med en separat sak om terrorfinansiering. Han skal ha drevet et apotek som ble brukt til å finansiere militante operasjoner, ifølge myndighetene.

India anklager LeT og Lakhvi for å ha planlagt det fire dager lange terrorangrepet i Mumbai i 2008. India har lenge kritisert Pakistan for ikke å ha utlevert eller straffeforfulgt dem som sto bak.

Lakhvi ble også pågrepet for Mumbai-angrepet i 2015, men løslatt etter noen måneder. Flere arrestordrer ble utstedt og deretter forkastet av domstoler.

Ifølge FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité kan Lakhvi kobles til terrorvirksomhet i en rekke regioner og land opp gjennom årene, deriblant Tsjetsjenia, Bosnia, Irak og Afghanistan.

Lakhvis advokat bekrefter overfor Reuters at han er pågrepet og at han skal fremstilles for en domstol neste uke.

Det var i november 2008 at ti væpnede menn gikk til angrep mot to Mumbais sentralstasjon, det jødiske kultursenteret, to luksushoteller og en kafé.

I fjor ble en annen mann som ifølge India var hjernen bak Mumbai-angrepet, predikanten Hafiz Saeed, pågrepet i Pakistan. Han leder Jamaat-ud-Dawa, som antas å være en fløy av LeT, og ble dømt for terrorfinansiering. Saeed benekter å ha noe med angrepet å gjøre.