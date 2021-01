Trump kryper nærmere riksrettsfelling, tror eksperter

Senatet i USA skal neste uke felle eller frifinne Donald Trump for rollen han hadde i opptøyene. Blir han funnet skyldig kan det ha lite å si for presidenten, men få store konsekvenser for Det republikanske partiet. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB

Mens Senatet forbereder seg på riksrett mot Donald Trump, øker sjansene for at presidenten felles, mener eksperter. Det kan få store konsekvenser for USA.

NTB

De 100 senatorene skal neste uke frikjenne eller dømme presidenten for å ha oppildnet til opprør mot staten etter at tusener av Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Skal han kjennes skyldig, må minst 17 av Trumps republikanske partifeller stemme mot ham. Sjansene for at dette kan skje, har økt, mener USA-kjenner Jan Arild Snoen.

– Jeg vil fremdeles være overrasket dersom Trump blir dømt, men vi er nærmere en domfellelse enn jeg trodde vi ville være for et par, tre dager siden, sier Snoen til NTB.

Fullt kaos brøt ut da Trump-tilhengere stormet den amerikanske Kongressen onsdag 6. januar. Neste uke kan president Donald Trump felles i riksrett for å ha oppildnet til opprør. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Vil holde Trump på matten

Årsaken er at lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, ikke har villet utelukke at han vil stemme for å kjenne Trump skyldig.

– Jeg hadde ikke forventet at McConnell skulle signalisere så stor usikkerhet om hva han vil dømme. Det overrasket meg litt, sier Snoen.

– Men jeg har tolket dette som et pressmiddel for å holde Donald Trump på plass frem til 20. januar og for å få Trump til å ta avstand fra vold. Hvis jeg har rett i det, så tror jeg McConnell vil stemme mot en kjennelse når det kommer så langt, legger han til.

Kan lange ut

Også andre USA-eksperter er enige i at Trump står stadig mer ustøtt.

– Denne riksrettsprosessen er farligere for Trump enn den forrige, sier statsviter Chris Galdieri fra amerikanske Saint Anselm College til det svenske nyhetsbyrået TT.

Men i motsetning til Snoen tror Galdieri at presset fra en riksrettsprosess kan bli for mye for presidenten.

– Jeg ville ikke bli overrasket om Trump nå i slutten av sin mandatperiode begynner å slå vilt rundt seg og gjøre noe som får flere republikanere til å ønske å felle ham, sier Galdieri.

– Det finnes også mange republikanske senatorer som vil bli partiets neste president, og dette kommer til å påvirke valget deres, la han til.

Hevngjerrig og farlig

Flere har også advart om at en riksrettsprosess kan føre til mer vold og splittelser. Den republikanske kongressrepresentanten Kevin Brady har kalt prosessen «uansvarlig».

– De som støtter en riksrettsprosess, bruker selv opphissende og provoserende språk og oppfordrer til handlinger som er like uansvarlige, og som kan oppildne til mer vold, sa han tirsdag, melder Houston Chronicle.

– De setter hevngjerrigheten sin over landets beste, la han til.

– En naturlig reaksjon

Jan Arild Snoen mener at dette ikke holder som argument for å gå i gang med en riksrettsprosess.

– Dette er en naturlig reaksjon, men så kan man jo få en motreaksjon fra støttespillerne som ser dette som enda et bevis på at en «elite» vil stjele presidentembetet og Trumps politiske og demokratiske rettigheter, sier han.

– Så det er en spiral her, men det er ikke noe argument for å la være å gjøre det, sier han.

Viktig signal

En riksrettsprosess vil heller ikke ha voldsomme konsekvenser for Trump, som 20. januar etter planen skal overlate Det hvite hus til den påtroppende demokratiske president Joe Biden. Blir han funnet skyldig, vil det kun bety at han kan nektes å stille som presidentkandidat en gang til.

Prosessen er likevel ikke uten betydning, tror Snoen, som understreker at den kan få betydelige konsekvenser for Det republikanske partiet, som han sier allerede er preget av «full partisplittelse».

– Det er en veldig sterk markering av uenighet hvis en betydelig del av eget parti dømmer deg på den måten, sa han.

– Så her vil det være et oppgjør uansett.

Snoen mener den symbolske verdien av en riksrettsprosess heller ikke er uten verdi.

– Det er viktig for demokratene og noen republikanere å slå fast at dette er uakseptabel oppførsel som diskvalifiserer en fra å være president, understreker han.