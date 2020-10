Politiet: Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømningsforsøket

Peter Madsen sier seg skyldig i forsøket på å flykte fra fengselet og for trusler mot fengselsansatte. Han kan ha fått hjelp av en eller flere, ifølge politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Danske Peter Madsen, som soner en livstidsdom for drapet på Kim Wall, forsøkte tirsdag å rømme fra fengselet han soner i. Han ble pågrepet etter kort tid. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / NTB

NTB

Madsen ble framstilt for varetektsfengsling i retten onsdag etter fluktforsøket fra Herstedsvester fengsel, hvor han soner en livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall.

Retten i Glostrup besluttet at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører fordi det er mistanke om at flukten er planlagt i samarbeid med en eller flere personer.

I siktelsen heter det at Madsen tok seg ut av fengselet klokken 10.20 tirsdag. Han rømte etter «forutgående planlegging og avtale med bistand fra en eller flere per nå ukjente medsammensvorne».

– Erkjenner å ha fått hjelp

Hans advokat opplyser at han vil si seg skyldig i alle de seks forholdene i siktelsen. Det innebærer at han indirekte også erkjenner at han skal ha fått bistand av andre, skriver Ritzau.

Madsen er blant annet siktet for ulovlig tvang mot en kvinnelig psykolog i forbindelse med flukten. I tillegg er han siktet for å ha truet en mannlig fengselsbetjent med at han hadde en bombe. Utenfor fengselet skal han videre ha truet fengselsbetjenten med en pistollignende gjenstand.

Til sist er han siktet for å ha truet en mannlig sjåfør i en hvit varebil.

– Kjør, kjør, kjør. Hvis du ikke kjører bilen, skyter jeg deg, skal han ha sagt til sjåføren.

Madsen kom ikke langt med truslene mot sjåføren fordi han kort tid etterpå ble dratt ut av bilen og lagt i håndjern.

Satt to timer i veikanten

Madsen var kun på frifot i fem minutter, opplyste politiet tirsdag. Det ble ikke funnet spor av sprengstoff i beltet, og han skal ha kastet fra seg en våpenkopi rett før politiet gikk til pågripelse.

I forbindelse med pågripelsen oppdaget politiet imidlertid at han var iført noe som kunne ligne et bombebelte, og det gikk derfor om lag to timer før situasjonen ble avklart og han kunne føres vekk. Pressefotografer fikk tatt mange bilder av Madsen som sitter i gresset like i nærheten av fengselet, mens politi sikter på ham med våpen.

Forpurret mulig prøveløslatelse

Gjennom fluktforsøket kan Madsen ha ødelagt sine sjanser for å få godkjent en eventuell søknad om prøveløslatelse i fremtiden, mener en dansk forsvarsadvokat.

I 2018 ble han dømt til livstid for mishandlingen og drapet på Kim Wall, som var invitert med på reportasjetur i en ubåt Madsen hadde bygget selv. Fluktforsøket og den mulige gisseltakingen tirsdag får dermed ingen innvirkning på lengden på straffen han må sone, vurderer Mette Grith Stage, som har mange års erfaring som forsvarsadvokat.

– Men det som kan utgjøre en forskjell, er at han får utrolig mye dårligere utsikter til å bli prøveløslatt, sier hun til Ritzau.

Livstidsfanger kan søke om prøveløslatelse etter tolv års soning. Om søknaden avslås, kan man søke igjen etter nye to år.

– Så kan man si: Når han har gjort dette, så blir livstidsdommen kanskje enda mer en realitet enn den allerede var, sier hun.

– Vil trolig se på soningsforholdene

Soningsforholdene hans kan dessuten bli strammet inn ytterligere framover, mener hun. Kriminalomsorgen har flere mulighet til å ilegge ham nye restriksjoner.

– Blant annet kan man mer eller mindre isolere folk og sørge for at de ikke omgås andre innsatte. Man kan også sørge for at de ikke får delta på verksted eller andre aktiviteter. Og man kan sørge for at fengselsbetjentene følger ham tettere, sier hun.

– Jeg er helt sikker på at man vil gjøre alt man kan for å gjøre Peter Madsens soningsforhold så dårlige som mulig, sier Stage.