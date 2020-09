Minister: Moria-leiren skal ikke bygges opp igjen

Tusenvis av asylsøkere er uten tak over hodet etter at den overfylte Moria-leiren på Lesvos gikk opp i flammer. Nå skal de innkvarteres på skip og i telt.

Hellas har i årevis tryglet andre europeiske land om å ta imot noen av asylsøkerne fra den overfylte Moria-leiren på øyen Lesvos. Natt til onsdag gikk store deler av leiren opp i flammer. Foto: AP / NTB scanpix

Hellas' migrasjonsminister Notis Mitarakis kunne onsdag bekrefte at ingen mistet livet eller ble skadet i brannen som brøt ut i leiren natt til onsdag, ifølge avisen Kathimerini.

Leiren har huset i underkant av 13.000 mennesker, som nå skal innkvarteres i en ferge, to marinefartøy og i 3500 telt, opplyste han på en pressekonferanse på Lesvos onsdag.

Ifølge ministeren kommer Moria-leiren ikke til å bli gjenoppbygd. I stedet skal den erstattes av en lukket leir, men det er uklart når dette vil skje og hvem som eventuelt skal innkvarteres der.

Passasjerfergen er ventet å ankomme onsdag kveld, mens de to marinefartøyene kommer torsdag. 408 enslige mindreårige asylsøkere skal overføres til fastlandet og innkvarteres i en leir nord i landet.

Mitarakis antyder at brannen kan ha blitt startet av misfornøyde beboere i protest mot at de ble stengt inne i leiren og satt i karantene etter at flere personer testet positivt for koronaviruset.

Mange advarsler

Moria-leiren på den greske øyen Lesvos ble opprinnelig bygd for å huse 2.750 asylsøkere, men har huset over 12.500. Forholdene i leiren har ifølge hjelpearbeidere lenge vært uholdbare, og natt til onsdag ble leiren rasert i en brann som skal ha vært påsatt. Foto: AP / NTB scanpix

Hjelpearbeidere har lenge advart mot de elendige forholdene i leiren, som opprinnelig ble bygd for 2.750 asylsøkere, men som nå huset over 12.500.

Leiren har blitt et symbol på EUs og europeiske lands manglende evne og vilje til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser til å gi mennesker på flukt fra krig og forfølgelse en human behandling.

Greske myndigheter, som forgjeves har tryglet andre land om å ta imot noen av asylsøkerne i Moria-leiren, forsøker nå å finne tak over hodet til de mange tusen som levde i telt og såkalte isoboks-konteinere i leiren.

At innbyggerne i leiren satt i karantene som følge av koronapandemien, kompliserer situasjonen ytterligere, og frykten for smittespredning er stor.

Eksepsjonelt krevende

– Kombinasjonen av migrasjon og pandemi gjør dette til en eksepsjonelt krevende situasjon, sier Hellas' stedfortredende migrasjonsminister Giorgos Koumoutsakos tidligere onsdag.

Greske myndigheter hadde fra før erklært fire måneders unntakstilstand på øyen Lesvos, der det har vært økende konflikt mellom asylsøkere og de rundt 85.000 innbyggerne den siste tiden.

Som følge av koronautbruddet ble det gjennomført omfattende testing av hjelpearbeidere og innbyggere i leiren, og tirsdag hadde 35 personer fått påvist smitte. Onsdag hadde myndighetene kun funnet igjen åtte av disse.

Norge åpner for å ta imot 50 syriske asylsøkere, men det er uklart om disse skal hentes fra Moria-leiren som gikk opp i flammer natt til onsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Brannmannskaper ble hindret

Ifølge brannsjefen i området, Konstantinos Theofilopoulos, startet brannen omtrent samtidig på minst tre ulike steder i leiren og spredte seg raskt som følge av kraftige vindkast. Ifølge ham hindret leirens innbyggere brannmannskapene i slukkingen av brannen.

– Situasjonen i Moria kan ikke fortsette, for dette er både et spørsmål om folkehelse, medmenneskelighet og nasjonal sikkerhet, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Bildene fra nattens brann i leiren er dramatiske og viser livredde asylsøkere på flukt fra brennende telt. Det kom også til sammenstøt mellom asylsøkere, politi og brannmannskaper, men det er ikke meldt om alvorlige skader i sammenstøtene.

Sperringer

Politiet har satt opp sperringer langs veien som passerer leiren for å hindre at asylsøkerne tar seg vekk fra området. Ingen får lov til å komme inn i havnebyen Mytilini, som ligger noen kilometer unna.

– Vi er kjent med rapportene om at det har vært spent mellom folk i nabolandsbyene og asylsøkere som har forsøkt å ta seg til Mytilini, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i en kunngjøring.

EU inngikk i 2016 en avtale med Tyrkia, som lovet å bremse strømmen av mennesker til de greske øyene, mange av dem krigsflyktninger fra Syria.

De som lyktes med å ta seg til Hellas, er plassert i leirer som Moria i påvente av å få sine asylsøknader behandlet, eller på å bli deportert tilbake til Tyrkia.

Selv om avtalen reduserte flyktningstrømmen kraftig, har asylsøknadene hopet seg opp. Stadig flere som er på flukt, har måttet tilbringe de siste årene under uholdbare forhold i de greske leirene.

På høy tid

Andre europeiske land, blant dem Norge, har vært lite villige til å komme Hellas til unnsetning og fordele asylsøkerne seg imellom.

– Det er på høy tid at EU-land samarbeider med Hellas om straks å relokere flyktninger og asylsøkere, ikke bare til det greske fastlandet, men også til andre EU-land, sier hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee i en uttalelse.

Den norske regjeringen, som har vært under hard Moria-kritikk fra opposisjonen og hjelpeorganisasjoner i saken, åpnet onsdag døren på gløtt.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste at Norge vil ta imot 50 syriske asylsøkere fra Hellas, men det er uklart om disse skal hentes fra Moria-leiren.

– Vi setter i gang nå, sa Solberg, som understreket at prosessen blir fremskyndet som følge av brannen i den greske leiren.