Tyrkia etablerer nye baser i Nord-Irak

Tyrkisk militære oppretter nå – som det har gjort i Syria – en rekke baser i det nordlige Irak. Samtidig retter Tyrkia en offensiv mot PKK-organisasjonens tilholdssted i Irak.

Tyrkias forsvarsminister, Hulusi Akar, har besøkt grenseområdene mot Irak flere ganger. Nå sist var han også inne i selve Irak. Foto: Turkish Defence Ministry via AP / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Irak oppretter nå nye «forposter» langs grensen til Tyrkia for å hindre tyrkisk militær fra å gjøre det samme: Å etablere baser eller «forposter» innenfor irakisk territorium.

Samtidig har den irakiske regjeringen hatt en tyrkisk diplomat i Bagdad til en kameratslig samtale. Her har Irak protestert mot at Tyrkias forsvarsminister, Hulusi Akar, for halvannen uke siden besøkte det nordlige Irak – uten å være invitert av Irak og uten å spørre først.

Den tyrkiske ministeren besøkte verken irakiske kolleger eller lokale kurdiske myndigheter. Han avla visitt hos tyrkiske tropper, som har gjennomført en militær intervensjon i den kurdiske Dohuk-provinsen i Nord-Irak siden slutten av april. Der er det både tropper på bakken og luftbombardering av PKK-militsen, som siden starten av 1980-tallet har kjempet for kurdiske rettigheter i Tyrkia. Tyrkia betrakter militsen som en terrororganisasjon.

Det er en lokal konflikt blant de større interne konfliktene i Irak og nabolandet Syria, med tilhørende internasjonal innblanding mot IS-bevegelsens streben etter en «islamsk stat».

37 tyrkiske baser i Irak

Nato-landet Tyrkia har ifølge Rudaw – et anerkjent kurdisk nyhetsbyrå – etablert 37 militære posisjoner i Irak. Plasseringen av basene i Nord-Irak har tidligere vært offentliggjort av den tyrkiske presidentens direktorat for kommunikasjon. Kartet er siden blitt fjernet igjen.

De tyrkiske basene eller posisjonene er opprettet for å tjene Tyrkia i dets krig mot PKK, som i mer enn tre tiår hatt sitt militære hovedkvarter i Qandil-fjellene i det nordøstlige Irak.

Iraks regjeringsleder, Mustafa al-Kadhimi, langet ifølge Rudaw ut mot begge parter. Han kritiserer PKK for å angripe Tyrkia fra Irak. Og han uttrykker sin «sterke utilfredshet med og fordømmelse av» den tyrkiske forsvarsministerens «tilstedeværelse på irakisk territorium uten forutgående koordinasjon eller tillatelse fra de relevante myndighetene, inkludert hans møte med tyrkiske tropper som er i landet ulovlig».

Ydmykende for Iraks regjering

Irak har siden 1980-tallet vanligvis sett gjennom fingrene når det gjelder Tyrkias angrep på PKK inne i Irak. Men Tyrkias etablering av faste poster i det nordlige Irak, senest i det fjellrike Metina-område – slik som de har etablert baser i det nordlige Syria – har utfordret den irakiske regjeringen i Bagdad så vel som den regionale kurdiske regjeringen i Erbil.

– Metina er en viktig region. Som vi gjorde i Syria, vil vi bygge en base her for å overvåke regionen, sa den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu i slutten av april, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

Tyrkisk militære er aktive i grenseområdene mot Irak. Foto: TT NYHETSBYRÅN via AP / NTB

For den irakiske regjeringen er det ydmykende å skulle etablere «forposter» innenfor Iraks egne grenser for å hindre et naboland i å manøvrere i området.

Nato blander seg ikke i at alliansens viktige medlemsland Tyrkia regelmessig bomber landsbyer i Irak, hvor PKK har etablert seg – utenfor sin hovedbase i Qandil-fjellene.

Siden juni i fjor har Tyrkia gjennomført tre militæroffensiver inn i Nord-Irak og til Iraks misnøye etablert permanente baser.

Vil hindre tyrkisk innblanding

Men nå viser Irak tegn på at de har fått nok. I forrige uke varslet det irakiske militæret at det vil opprette en rekke nye sjekkpunkter nærme grensen for å hindre den tyrkiske innblandingen.

Samtidig har de kurdiske styrkene i den selvstyrende regionen og PKK-militsen utkjempet sine egne slag i nærheten av den kurdiske hovedstaden Erbil.

PKK har ifølge den lokale regjeringen innrettet sine egne sprengstofflagre i kurdisk-irakiske landsbyer og dermed gitt Tyrkia en unnskyldning for å gripe inn.

PKK har på den andre side advart regionens offisielle kurdiske styrker mot å forsøke å ta makten i landsbyer hvor PKK styrer. Den regionale regjeringen i Erbil mistenkes av PKK for å samarbeide med Tyrkia, som er den største investoren i det kurdiske selvstyret.

USAs kamptropper på vei hjem

USA har siden 2014 støttet de kurdiske regionale styrkene og samarbeidet med Iraks militære siden amerikanerne i 2003 veltet det tidligere irakiske diktaturet under Saddam Hussein.

Kurdiske styrker var avgjørende for USAs og Iraks nedkjemping av IS-bevegelsen i det nordlige Irak. Og en amerikansk toppdelegasjon har nettopp besøkt Erbil for å understreke at USA anser den kurdiske regionen og dens regjering som en viktig alliert.

USA og regjeringen i Bagdad har nettopp avtalt en tilbaketrekning av de siste omkring 2500 amerikanske kamptroppene fra Irak etter 18 års intervensjon i landet. Det presise tidspunktet er ikke blitt fastsatt. USA vil heretter kun ha styrker til trening og rådgivning av Iraks militære i kampen mot IS-bevegelsen i Irak.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN