Myanmars leder Aung San Suu Kyi sier hun føler med alle som er rammet av konflikten i landet, og fordømmer forbrytelser mot menneskeheten som har funnet sted.

– Antall muslimer som flykter til Bangladesh er bekymringsfullt, sa Suu Kyi i en TV-overført tale tirsdag morgen lokal tid. Talen varte i 30 minutter.

Hun fordømte også alle forbrytelser mot menneskeheten som har funnet sted under den eskalerende konflikten i landet.

Videre sa Suu Kyi at hun ikke frykter en internasjonal gransking av situasjonen i Myanmar, og at landet når som helst står klare til å bekrefte identiteten til de over 410.000 rohingya-muslimene på flukt.

– Vi ønsker å komme til bunns i masseflukten. Det er mange ulike anklager, sa Suu Kyi.

Hun understreket også at myndighetene i landet er åpne for å hjelpe alle flyktninger som ønsker å vende tilbake, og at hun ikke ønsker splittelse i landet på grunn av religion.

– Vi har alle rett til å ha vår egen identitet, sa hun.

Rohingyaer er en muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. De holder hovedsakelig til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.