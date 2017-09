Etter mange år med nedgang er antallet mennesker som sulter på vei opp igjen, ifølge en FN-rapport.

I 2016 registrerte FN at 815 millioner mennesker manglet mat, mot 777 millioner året før.

Det går fram i rapporten The State of Food Insecurity and Nutrition in World, der økningen omtales som «bekymringsfull».

FN-byråer mener det er «voldelige konflikter og klimarelaterte sjokk» som er årsaken til en kraftig forverring av matsikkerheten i områder sør for Sahara, i Sørøst-Asia og i Vest-Asia.

Men det er uvisst om fjorårets økning er begynnelsen på en ny trend eller et forbigående fenomen.

Uansett er utviklingen en betydelig utfordring for verdenssamfunnets mål om at alle i verden skal slippe å sulte innen 2030, heter det i FN-rapporten.

Antall sultende i verden ble i perioden fra 2005 til 2010 redusert fra 926 millioner til 795 millioner. Siden har det ligget noenlunde stabilt, inntil fjorårets oppgang.