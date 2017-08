President Duterte fortsetter sin brutale politikk overfor kriminelle og narkobander. Nå ber han politiet drepe «idioter» som med makt motsetter seg arrestasjon.

Presidentens oppfordring kommer etter at tusener protestere mot ham under begravelsen av en drept tenåring.

I sin tale på den nasjonale dagen for feiring av Filippinenes helter minnet Duterte politiet om å følge de etablerte reglene for opptreden når de er på vakt. Han la vekt på at drap som ikke skjer i henhold til reglene, må unngås.

– Men dersom dere blir utsatt for fare i utøvelsen av tjenesten, er dere pålagt å slå ned motstanden fra dem dere arresterer. Hvis det ikke hjelper å rope de angjeldende til rette, og de fortsatt motsetter seg pågripelse, og det på en voldelig måte, står det dere fritt å drepe idiotene. Det er min ordre til dere, sa president Duterte til politiet.