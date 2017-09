President Donald Trump avvikler ordningen som har latt 800.000 unge immigranter arbeide og studere lovlig i USA, opplyser justisminister Jeff Sessions.

Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet. Det har ført til flere protester og demonstrasjoner. Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.

Senere tirsdag formiddag bekreftet Sessions beslutningen.

– Den amerikanske regjeringen avslutter programmet som har gjort det mulig for unge immigranter å bli fraktet ulovlig til landet som barn, å forbli i landet, sa Sessions.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble til gjennom en presidentordre fra daværende president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.

Motstand mot innvandring var en av årsakene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.

DACA-programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter. Programmet har beskyttet de nesten 800.000 fra å bli deportert fra landet.

Tirsdagens beslutning innebærer at ingen flere kan få søke fornyelse av sine arbeidstillatelser via programmet, og beslutningen setter også en stopper for nye søkere.

DACA blir ikke avsluttet umiddelbart, men trappet gradvis ned i takt med at brukernes nåværende tillatelser utløper på naturlig vis. Det vil si at programmet kan vare til ut i 2019.