Senator: USA trekker seg formelt ut av WHO

Kongressen har fått beskjed fra Det hvite hus om at USA har trukket seg ut av Verdens helseorganisasjon WHO, opplyser en senator.

President Donald Trump har blant annet anklaget WHO for å være kontrollert av Kina. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB

Samtidig opplyser en ikke navngitt kilde i president Donald Trumps administrasjon at USA formelt har gitt FNs generalsekretær beskjed om utmeldingen, skriver nyhetsbyrået DPA tirsdag kveld.

– Kongressen har fått beskjed om at POTUS offisielt har trukket USA ut av WHO midt i en pandemi, tvitrer senator Bob Menendez, som er Demokratenes øverste representant i utenrikskomiteen.

POTUS er en forkortelse for USAs president.

USAs president Donald Trump sa i mai at han ville trekke landet ut av WHO og anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Han kunngjorde også at USAs midler til WHO skulle fryses.

– Dette vil ikke beskytte amerikanske liv og interesser, det etterlater amerikanere syke og Amerika alene, skriver Menendez.

Trump har fått massiv kritikk siden han kunngjorde at USA skulle trekke seg ut av WHO.

Statsminister Erna Solberg (H) var første regjeringsleder som kritiserte beslutningen, ifølge Politico. Hun avviste Trumps påstand om at WHO er kontrollert av Kina og sa at presidentens beslutning er «feil svar» på bekymringer om WHO.

– Jeg håper vi kan få USA tilbake, sa Solberg i et intervju med Politico i juni.