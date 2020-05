«Rwandas Adolf Eichmann» fanget etter 26 år på flukt

Félicien Kabuga kjøpte inn machetene som ble brukt til å myrde 800.000 mennesker i Rwanda i 1994. Etter 26 år på flukt ble han i helgen funnet og arrestert i Frankrike.

Félicien Kabuga har vært ettersøkt i 26 år. Nå er han tatt. Foto: George Mulala / X00508

Naboene til den eldre og diskré mannen i en eiendom i Asnières utenfor Paris fikk seg et sjokk da politiet lørdag morgen banket på døren til leiligheten hans og så førte ham og en annen person vekk fra stedet.

Få timer senere hørte de nyhetene på radio fortelle at de i over tre år hadde vært naboene til Félicien Kabuga, en av verdens mest ettersøkte personer. Hans ofre omtalte han ofte som «Rwandas Adolf Eichmann».

Et minnesenter med hodeskaller og ben av mange av de henrettede fra 1994 er opprettet i Rwanda. Foto: Ben Curtis / AP

Fakta Folkemordet i Rwanda Folkemordet i Rwanda startet 7. april 1994 og varte i 100 dager.

Ekstremister fra folkegruppen hutu utryddet store deler av den etniske minoriteten tutsi, uten at noen grep inn.

Minst 800.000 mennesker, de fleste tutsier, ble drept.

FN er blitt sterkt kritisert for ikke å ha reagert under det som senere viste seg å være opptakt til et folkemord i det østafrikanske landet. Idet folkemordet var et faktum, hadde FN allerede trukket tilbake sine fredsbevarende styrker.

Fem millioner amerikanske dollar var utlovt for å pågripe bødlene bak folkemordet. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

I dag sitter han i Santé-fengslet i Paris, mens myndighetene tar stilling til anmodning om utlevering av Kabuga til enten Rwanda eller til instansen i Haag som viderefører arbeidet til den nå nedlagte internasjonale domstolen for Rwanda.

– Det hadde vi ikke regnet med. Også her i Frankrike da, lød Alain Gauthiers reaksjon på arrestasjonen.

Familien til Gauthier er blant de 800.000 ofrene for terroren i Rwanda i 1994. Sammen med sin kone har han samlet opplysninger om flyktede krigsforbrytere siden 2001.

Skiftet identitet og utseende

Overfor nyhetsbyrået Reuters stiller Gauthier seg spørrende til hvordan en så høyt profilert krigsforbryter som Félicien Kabuga har klart å gjemme seg i så mange år, og til og med i Frankrike i de siste årene.

En pensjonert etterforsker forsøker å svare på spørsmålet:

– Vi snakker om en person som var blant de høyst plasserte i de kretsene som iverksatte massakrene på tutsi-befolkningen i 1994, forklarer han, med henvisning til folkemordet som den hutu-dominerte regjeringen i Rwanda organiserte i 1994.

Eric Emeraux, lederen for Gendarmerie's Central Office for Combating Crimes Against Humanity i Frankrike, ledet aksjonen som førte til pågripelsen av Kabuga. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

– Félicien Kabuga var en av landets rikeste menn, og eide radiokanaler og bedrifter med nettverk over hele Afrika. Han har skiftet identitet og utseende flere ganger. Det var ikke lett å finne ham, sier etterforskeren.

Forretningsmannen Félicien Kabuga hadde økonomiske, politiske og familiære bånd til president Juvénal Habyarimana, hvis fly ble truffet av raketter ved innflygingen til flyplassen i Kigali 6. april 1994.

Kretser i hutu-befolkningen i Rwanda, som i flere år hadde ønsket et oppgjør med tutsi-minoriteten som et ledd i de veldig kompliserte relasjonene mellom de to befolkningsgruppene både i Rwanda og i nabolandene som deltok i stridighetene, beskyldte omgående tutsiene for å ha stått bak attentatet på president Habyarimana.

Studioverter på den populære radio- og TV-kanalen Radio Télévision libre des 1000 Collines overgikk hverandre med hatefulle angrep på tutsier og regelrette oppfordringer til massakrer.

De oppga navn og adresser på ledende tutsier og moderate hutuer, og få dager etter at presidenten ble myrdet fløt blodet i gatene i Kigali.

Félicien Kabuga hadde vært hovedkraften i finansieringen av radiokanalen som fungerte som ideologisk bevæpning av militsene.

25 tonn med macheter

Allerede i mars 1993 hadde Kabuga kjøpt 25 tonn med kinesiskproduserte macheter, og for sikkerhets skyld bestilte firmaet hans 500.000 ytterligere macheter i mars 1994.

En stor del av de 800.000 ofrene som døde før tutsienes hær frigjorde Kigali i juli 1994 ble henrettet med nettopp macheter.

Félicien Kabuga flyktet til Sveits i juli 1994, men ble raskt utvist til Kongo. Senere oppholdt han seg i Zaïre og Kenya.

I 1997 siktet Det internasjonale tribunalet for Rwanda ham for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Siktelsen gjorde imidlertid ikke noe større inntrykk på de afrikanske diktatorene som sørget for husly til Félicien Kabuga.

Press for handling

Amerikanske agenter deltok aktivt i jakten på Kabuga. Han hadde tatt formuen med seg da han flyktet fra Rwanda, og da det ble tatt ut tiltale mot ham i 1997 flyktet han i siste liten fra Kenya.

I 2007 arresterte tysk politi en av hans svigersønner, som skjulte seg i Tyskland under falsk identitet. Under ransakingen av svigersønnens hus, fant politiet papirer og bilder av en mann som liknet Félicien Kabuga, men han var ikke selv til stede.

Han dukket heller ikke opp da hans kone døde i Brussel i 2018, men jakten på ham ble intensivert. Etterforskerne i Haag truet flere land, som Tyskland, Belgia og Frankrike, for å være for passive.

I Paris sirkulerte det flere teorier om hvor Félicien Kabuga kunne være. Det er mulig at Frankrike, som i 1994 hadde et tett forhold til radikale hutu-kretser i Rwanda, nå ønsker å forbedre forholdet til det afrikanske landet. Arrestasjonen av landets mest ettersøkte mann kan bidra til dette.

Rwandas regjering ønsker også at Frankrike utviser enkeen etter president Habyarimana, som Frankrike så sent som i 2011 nektet å utvise til tross for at hun mistenkes for å ha deltatt i forberedelsene til folkemordet.

Avisa New Times i Kigali formulerer det veldig klart:

«Frankrike må forklare hvordan en av de siste folkemorderne har kunnet holde seg på frifot i så lang tid».

