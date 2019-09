Monsterorkanen Dorian har hengt over Bahamas i to døgn og trukket vannet opp på et dødelig flomnivå. Nå står den amerikanske østkysten for tur.

Det amerikanske orkansenteret NHC sendte tirsdag ut et ekstremværvarsel der det ble advart mot livsfarlig stormflo og farlig vind når orkanen nå forflytter seg nordover fra Bahamas.

Uværet ventes å nærme seg Florida-kysten i løpet av kvelden tirsdag, for så å bevege seg videre langs Georgia og South Carolina.

Men det er ikke ventet at orkanen vil treffe land i USA. Trusselen er dermed vesentlig nedjustert, men innbyggerne i Florida forbereder seg likevel på en stormflo på opptil 2 meter.

Svekket

Orkan traff land på Bahamas søndag, men har siden den gang svekket seg etter å ha vært oppe i en vindstyrke på over 80 meter per sekund. Tirsdag var Dorian en orkan i kategori 2 med vindstyrke på rundt 49 sekundmeter.

Folk er bedt om å holde seg innendørs, og uværet har gjort det vanskelig for redningsmannskaper å nå fram til de hardest rammede områdene.

– Vi står midt i en historisk tragedie, sier Bahamas' statsminister Hubert Minnis.

Ifølge ham er det snakk om ødeleggelser som savner sidestykke.

FNs matprogram anslår at mer enn 60.000 mennesker nordvest på Bahamas vil ha behov for nødhjelp som følge av orkanen. Røde Kors melder at mer enn 13.000 hus har fått alvorlige skader i området.

Fem døde

Vinden er langt fra den eneste bekymringen for folk i de utsatte områdene. Når orkanen beveger seg så langsomt og henger over områder slik Dorian har gjort over Bahamas, medfører det store mengder nedbør og stormflo over tid. På Bahamas har folk som trodde de skulle bli reddet, blitt sittende på hustakene sine i over ett døgn, med flere meter vann under seg.

Så langt er fem personer bekreftet omkommet i øystaten som følge av orkanens herjinger, alle på Abaco-øyene, men det fryktes at tallet vil stige når vannet trekker seg tilbake og skadene blir synlige. Stormflo har ført til at vannet er steget med opptil 7 meter.

– Redningsmannskaper vil reise til Abaco så snart som mulig for en fullstendig og skikkelig kartlegging av situasjonen og identifisering, sier statsministeren.

Kryper mot USA

Værsystemet har beveget seg langsomt mot USA. Det er dårlige nyheter for Bahamas, men bedre for USA, som kan håpe på at vinden vil avta ytterligere mens Dorian sakte kryper nærmere den amerikanske kysten. Da orkanen svekket seg tirsdag, økte den også hastigheten noe, og uværet flytter seg nå med en hastighet på rundt 4 kilometer i timen.

Florida, Georgia og North og South Carolina har alle beordret og igangsatt evakuering av innbyggere ved kysten, noe som berører bortimot to millioner personer. Det er alarmberedskap også i Virginia, som ligger lenger nord.

Da Dorian traff Abaco og Grand Bahama, hadde orkanen enorm kraft og var regnet som en kategori 5-orkan, med vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund. Det var like kraftig som den sterkeste orkanen som er målt av dem som har truffet land, Labor Day-orkanen i 1935.