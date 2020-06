Etter åtte avslag fikk han lov til å komme inn i USA. I dag er han god for over 95 milliarder kroner.

Eric Yuan, mannen bak kommunikasjonsplattformen Zoom, er en av dem som har tjent enormt på koronakrisen. Det hadde ingen, ikke engang han selv, sett for seg.

Eric Yuan er på kort tid blitt blant de 200 rikeste i verden. Foto: CARLO ALLEGRI, REUTERS/NTB SCANPIX

Ingen hadde hørt om Eric Yuan før koronakrisen. Men når alt fra bursdagsfeiringer til morsdager og stevnemøter foregår online verden over, har han ofte en finger med i spillet.

Mannen med den kinesiske valutaen som etternavn må sies å ha hatt et godt år i 2020. Før koronakrisen hadde kommunikasjonsplattformen Zoom, som Yuan står bak, i gjennomsnitt 10 millioner brukere pr. dag. I dag er det over 200 millioner. Det gjør Harry Potter-entusiasten og mannen dobbelt så mye verdt som Twitter-stifteren Jack Dorsey.

Hørte Bill Gates tale

Yuan sover i fire timer, jobber i 18 og greier likevel å være forelderen på sønnens basketballag som er mest involvert og kommer på alle kamper. Han forlot Shandong i Øst-Kina for å jobbe i Japan da han hørte Bill Gates holde en tale som handlet om internetts fremkomst. Den bølgen ville Eric Yuan bli med på. Først etter åtte avslag lyktes det ham endelig å få et viusm til USA, og i 1997 flyttet han til Silicon Valley, høyteknologiens episenter. Ti år senere ble han amerikansk statsborger.

Ideen bak Zoom oppsto på en av de ti timer lange togturene Eric Yuan tok to ganger årlig for å besøke kjæresten sin mens han fortsatt bodde i Kina. Han savnet å kunne trykke på en knapp hvor han både kunne se og høre henne uten å måtte ta den lange turen. De lange togturene betalte seg. I dag er paret gift.

Eric Yuan kom fra Cisco, et amerikansk kommunikasjonsselskap, og lanserte Zoom i 2012. I begynnelsen av Zooms levetid var Eric Yuan involvert i alle virksomhetens ledd, også kundeservice, hvor han personlig skrev e-post til alle som stengte ned Zoom-kontoene sine. En tidligere bruker trodde ikke på at det var Eric Yuan selv som stok bak e-postene. Som svar tilbød Eric Yuan et Zoom-møte på stedet for å bevise at mailen var skrevet og sendt av ham selv.

Absurd normal

I 2018 svarte 99 prosent av dem som deltok i avstemningen på Glassdoor, et nettsted hvor nåværende og tidligere ansatte gjennomgår selskaper, at han var en god sjef. Det resulterte i at han ble kåret til årets sjef. Ifølge Eric Yuan kan man ikke skape en god bedrift uten å ha glade, tilfredse medarbeidere.

Det var også viktig for ham å skape en plattform hvor det samtidig er plass til litt tull, selv om det foregår bak en skjerm. Et eksempel på det er de spøkefulle bakgrunnene hvor man kan utgi seg for å være på en charterferie med palmer i bakgrunnen, eller plassere seg foran Burj Khalifa, mens man er i møte med kollegene sine.

Eric Yuan startet selskapet Zoom gjennom lånte penger fra venner og familie, ifølge Financial Times. Foto: CARLO ALLEGRI, REUTERS/NTB SCANPIX

Selv om han er medlem i dollarmilliardærklubben, har han uttalt til The Telegraph at rikdommen hans ikke «gjør ham spesielt glad», og «om han hadde vært 25, ville pengene ha betydd mer for ham». Som svar på hva han savner mest under koronarestriksjonene, svarer han jordnært «å dra på butikken med konen min», og «å gi kollegene mine en skikkelig klem». Riktignok bor han i Saratoga, et av de dyreste områdene i Silicon Valley og kjører i den nyeste Tesla-modellen, men ellers er det ikke særlig annet ekstravagant med livsstilen hans.

– Jobb hardt og forbly ydmyk, lyder mottoet hans.

Fakta Eric Yuan Født i 1970 i Tai’an i Shandong-provinsen i Kina. Har en master i utvinningsteknologi og har deltatt i et program på Stanford Universitet, hvor han tok mastergrad i 2006. Flyttet i 1997 til Silicon Valley uten å kunne et ord engelsk for å bli med på tech-bølgen med Bill Gates i front. Les mer

Ingen ville investere

Da Eric Yuan prøvde å skaffe investorer til Zoom, var det ikke en eneste som var overbevist om at selskapet hadde en plass på markedet, som på denne tiden var dominert av Skype, Google Hangout og WhatsApp. En beslutning de forespurte investorene trolig angrer på i dag. Eric Yuan startet derfor selskapet gjennom lånte penger fra venner og familie, ifølge Financial Times.

Og hvordan har Zoom så greid å bli den nest mest nedlastede appen under koronakrisen, bare overgått av danseappen TikTok?

Zoom sier selv at plattformens største styrke er brukervennlighet. Den er lett å bruke, og man trenger ikke å ha brukerprofil for å delta i et Zoom-møte. I tillegg er videokvaliteten høy. Man kan ta opp møter, man kan «rekke hånden i været», splitte folk opp i forskjellige rom, og tilkalle deltakere tilbake til møtet. Det finnes til og med et skjønnhetsfilter, dersom man ønsker det.

Sikkerhetshull

Zooms suksess har ikke vært uten hindringer på veien. Det har vært kritikk fra amerikanske myndigheter om mangelfulle sikkerhetsprotokoller og flere tilfeller av troll som bedriver såkalt «Zoom-bombing», hvor svært støtende bilder dukker opp for eksempel under undervisning online. Et fenomen som også har kommet til Danmark, hvor tidligere politiker Özlem Cekiz under et online-ramadan-arrangement på Zoom ble angrepet med skilt og islamofobiske budskap, og bilder av barneporno fra ubudne deltakere.

Det har i tillegg vært flere sikkerhetshull knyttet til håndteringen av personfølsomme opplysninger. Men feilene Zoom har gjort under koronakrisen, har Eric Yuan vært rask med å rette opp og beklage.

Kinesisk eller amerikansk?

Zoom har vært mye i mediene fordi selskapet stadig anklages for å være kinesisk, etter flere tilfeller hvor data under amerikanske Zoom-møter kom gjennom Kina. Zoom har 17 datasentre i verden, hvorav det ene ligger i Kina. Eric Yuan forsikrer imidlertid selv at selskapet er amerikansk. Av selskapets stab på 2500 personer, er 700 kinesiske.

Zoom er i dag verdt over 330 milliarder kroner. En verdi som har doblet på tre måneder. I dag er Eric Yuan nummer 192 på Bloombergs liste over verdens 500 rikeste. Før 2020 var han ikke på listen overhodet.

Han reiser bare to ganger i året i forbindelse med jobben. På samme vis som han bare besøkte kjæresten sin to ganger i året. Mesteparten av tiden benytter han seg i stedet av Zoom.

