USAs president Donald Trump skrøt av forholdet til russiske Vladimir Putin og fleipet om russisk valginnblanding da de to møttes i Japan.

– Ikke bland dere inn i valget, sa Trump med et glis om munnen da de to presidentene satte seg ned til samtaler på sidelinjen av G20-toppmøtet i Osaka fredag.

Bemerkningen var et svar på et spørsmål fra en reporter som lurte på om Trump kom til å komme med en slik advarsel i forbindelse med presidentvalget i USA neste år.

– Det er en stor ære å være med president Putin, sier Trump, som sist møtte Putin på tomannshånd i Helsingfors i juli i fjor.

Møtet er det første siden en føderal etterforskning i USA la frem omfattende bevis for russisk innblanding i valget som brakte Trump til Det hvite hus i 2016. Under toppmøtet i fjor nektet presidenten å støtte vurderingene fra amerikansk etterretning og sa i stedet at han tror på Putin.

Putin har benektet at Russland blandet seg inn i valget.

– Vi har et veldig, veldig godt forhold, sier den amerikanske presidenten og legger til at han skal diskutere handel og nedrustning med Putin.