Joe Biden hardt ut mot Trump fra talerstolen i Pittsburgh

Joe Biden fordømmer volden under demonstrasjonene i USA den siste tiden, men legger skylden på Donald Trump for polariseringen han mener har utløst volden.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tale i Pittsburgh mandag. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB

– Han vil ikke belyse saker, han vil øke temperaturen, og han nører opp under vold i byene våre, sa Demokratenes presidentkandidat Joe Biden om president Donald Trump i sin tale i Pittsburgh mandag.

Biden gikk samtidig hardt ut mot dem som har vært voldelige, stiftet branner og plyndret under demonstrasjonene.

– Det er ulovlig, rett og slett. Og de som gjør det, burde bli straffeforfulgt, sa han.

– Vi må bygge

– Vi må ikke sette fyr på ting. Vi må bygge, sa Biden fra talerstolen.

Presidentkandidaten fastslo at en president skal fortelle sannheten, være oppriktig og lede, ikke fyre opp stemningen.

Biden sa at Trump har sviktet på alle disse områdene i forbindelse med demonstrasjonene som har herjet USA siden George Floyd døde i Minneapolis i slutten av mai.

Skal reise mer

Biden går med talen i Pittsburgh inn i en ny fase i valgkampen der han skal reise mer enn han har gjort til nå.

Tidligere har Biden brukt mye tid på å fremme budskapet om at Trump har håndtert koronakrisen på uansvarlig vis. Den siste tiden har han imidlertid begynt å gå bredere ut, med et mål om å overbevise amerikanere om at USA vil bli mer utrygt dersom Trump får fire nye år.

Trumps fastslo på Republikanernes landsmøte forrige uke var at han var det eneste valget for velgere som vil ha «lov og orden».