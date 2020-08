Russiske myndigheter mener Tyskland ikke har grunnlag for Navalnyj-påstand

Lederen for Moskvas rettsmedisinske byrå mener Tyskland ikke har nok bevis til å hevde at opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er blitt forgiftet.

Charite-sykehuset i Berlin der Navalnyj ligger til behandling. Foto: Christoph Söder / dpa via AP / NTB scanpix

NTB

Mandag kveld uttalte Charite-sykehuset i Berlin, der Navalnyj blir behandlet, at han trolig er blitt forgiftet. Opposisjonslederen ligger i kunstig koma, men skal ikke være i umiddelbar livsfare.

Den uttalelsen reagerer imidlertid leder Sergej Sjigejev ved Moskvas rettsmedisinske byrå på. Han mener det er en forhastet konklusjon ettersom legene ikke har kunnet identifisere hvilket giftstoff Navalnyj har i kroppen.

– For øyeblikket kan vi kun snakke om at pasienten har en nedgang i kolinesteraseaktiviteten. Basert på dette har man konkludert med at pasienten er forgiftet med et kolinesterasehemmende middel. Den konklusjonen er forhastet, uttalte han til det russiske nyhetsbyrået TASS.

Aleksej Navalnyj ble akutt syk på et fly fra Tomsk i Sibir til Moskva torsdag. Han var på vei hjem etter å ha støttet opposisjonskandidater i lokalvalget i området.

Flyet nødlandet i Omsk, og Navalnyj ble behandlet på sykehus der fram til lørdag, da han ble fløyet til Tyskland. Legene i Omsk mener de reddet Navalnyjs liv og har også uttalt at han trolig havnet i koma på grunn av lavt blodsukkernivå.